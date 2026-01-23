Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Stimmen zum Kitzbühel-Doppelsieg Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»

Syl Battistuzzi

23.1.2026

Marco Odermatt zeigt im Zielhang auf Teamkollege Franjo von Allmen, den er knapp hinter sich liess. 
Marco Odermatt zeigt im Zielhang auf Teamkollege Franjo von Allmen, den er knapp hinter sich liess. 
KEYSTONE

Marco Odermatt und Franjo von Allmen können die starken Österreicher beim Super-G in Kitzbühel in Schach halten und holen für die Schweiz einen Doppel-Sieg. Die Stimmen der beiden Dominatoren.

Syl Battistuzzi

23.01.2026, 12:45

23.01.2026, 14:04

Die beiden Schweizer Speed-Cracks Marco Odermatt und Franjo von Allmen überzeugen auch auf der Streif: Platz 1 und 2 beim Super-G in Kitzbühel. Der nur um 3 Hundertstel geschlagene von Allmen ist im Interview mit SRF «immer noch geladen», wie der Berner Oberländer schmunzelt. Dies weil er sich am Start so «viel gepusht» habe wie noch nie. 

Schweizer Doppelsieg in Kitzbühel. Odermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

Schweizer Doppelsieg in KitzbühelOdermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen

«Im grossen Ganzen war es eine gute Fahrt, ich bin locker gefahren», meint er. Im Ziel sei er jedenfalls erleichtert gewesen. Das hielt ihn nicht davon ab, gut hörbar zu fluchen. Er wusste, Favorit Odermatt steht noch oben. Sein Landsmann hatte dann tatsächlich hauchdünn die Nase vorne: «Marco hat gezeigt, dass es in gewissen Passagen schneller geht», hält er fest. Von Allmen ergänzt, nicht überall das «absolute Risiko» gesucht zu haben. 

«Gestern bin ich mit dem Gedanken ins Bett, heute gewinne ich hier», meint von Allmen und gesteht: «Deshalb habe ich mich schon richtig genervt, als Marco drei Hundertstel schneller war. Inzwischen muss ich mir aber sagen, es ist Marco, ich bin Zweiter und kann zufrieden sein.»

Marco Odermatt und Franjo von Allmen feiern ihren Doppelsieg.
Marco Odermatt und Franjo von Allmen feiern ihren Doppelsieg.
Keystone

Schliesslich ist es auch erst das dritte Mal für ihn in Kitzbühel. «Es ist schnell gegangen», blickt er zurück. Aber es sei schön zu sehen, dass es ständig Schritt für Schritt vorwärts gehe. «Marco meinte vorhin auch, es wäre verrückt gewesen, gleich die goldene Gans zu holen.»

«Die Streif hat einfach was – der Stellenwert ist extrem hoch. Im Super-G vielleicht etwas weniger als in der Abfahrt», so von Allmen. Er erinnert aber auch an die Szenen mit Adrian Smiseth Sejersted – der Norweger kann nur mit viel Glück einen Sturz verhindern – und Arnaud Boisset – der Schweizer stürzt, blieb aber zum Glück nach aktuellem Stand unverletzt.

Boisset kommt bei Sturz glimpflich davon

Boisset kommt bei Sturz glimpflich davon

Der Walliser Arnaud Boisset stürzt beim Super-G-Rennen in Kitzbühel spektakulär, scheint aber mit einem Schrecken davon gekommen zu sein.

23.01.2026

«Gesamthaft ist es eine ziemlich gute Saison», sagt von Allmen. «In der Vorbereitung war der Speed da, der Plan war die Fehlerquote zu minimieren.»

Odermatt fährt dank «super Linie» unten zum Sieg

Nicht ganz die «perfekte Fahrt» gelingt Marco Odermatt, der sich deshalb bei SRF nach 22 Fahrern noch nicht zum Sieg gratulieren lässt. «Ich hatte kein super Gefühl», gibt der Nidwaldner zu. Oben sei es gut gelaufen, doch im Lerchenschuss und beim Hausberg habe er korrigieren müssen, so der 28-Jährige.

«Ehrlich gesagt war ich überrascht, als es im Ziel grün aufleuchtete», gesteht Odi, der sich bereits im Vorjahr auf der Streif im Super-G den Sieg sicherte. «Unten war es wieder ganz gut, die Linie hat super gepasst», resümiert er.

Odermatts Zieleinfahrt in Kitzbühel

Odermatts Zieleinfahrt in Kitzbühel

Odermatt feiert, Von Allmen flucht.

23.01.2026

Meistgelesen

Odermatt hatte «kein super Gefühl», von Allmen «richtig genervt»
Odermatt gewinnt Super-G hauchdünn vor von Allmen
«Ein Elvis der Eigen-PR» – warum Trumps Davos-Auftritt ein Lehrstück ist
In einem Punkt ist sich Putin offenbar bereits mit Selenskyj einig
Trump-Minister motzt über Essen in Davos

Mehr Ski

Glück im Unglück für Arnaud Boisset. Schweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Glück im Unglück für Arnaud BoissetSchweizer Speedfahrer mit üblem Sturz in Kitzbühel

Grosse Emotionen in Kitzbühel. Odermatt jubelt, von Allmen flucht – die Zieleinfahrt im Video

Grosse Emotionen in KitzbühelOdermatt jubelt, von Allmen flucht – die Zieleinfahrt im Video

Ein Finne bei Swiss-Ski. Elian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Ein Finne bei Swiss-SkiElian Lehto: «Die Schweizer haben mich wie ihren Sohn adoptiert»

Ski Videos

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

17.01.2026

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

17.01.2026

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

17.01.2026

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Odermatt: «Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Franzoni (engl.): «Es ist eine Ehre für mich, das Podium mit solchen Legenden zu teilen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Von Allmen: «Es tut weh, speziell hier in Wengen»﻿

Mehr Videos