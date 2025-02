Ester Ledecka muss sich an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr entscheiden zwischen Abfahrt und Parallel-Riesenslalom. Bild: Keystone

Ester Ledecka muss sich an den nächsten Olympischen Spielen entscheiden zwischen Abfahrt als Alpine und Parallel-Riesenslalom als Snowboarderin. Eine Terminkollision verhindert den Doppel-Start.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ester Ledecka träumte davon, an den Olympischen Spielen im nächsten Jahr in Cortina sowohl in den alpinen Disziplinen Abfahrt und Super-G, als auch im Parallel-Riesenslalom der Snowboarderinnen zu starten.

Weil die Abfahrt und der Parallel-Riesenslalom aber am gleichen Tag an zwei verschiedenen Orten stattfinden, ist das ein Ding der Unmöglichkeit.

Ester Ledecka hat alles versucht, um bei den Spielen im nächsten Februar dreimal an den Start gehen zu können – als alpine Speed-Spezialistin in Abfahrt und Super-G, als Snowboard-Fahrerin im Parallel-Riesenslalom. Sie hat die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes FIS und des Internationalen Olympischen Komitees gebeten, den Wettkampf-Kalender anzupassen, die Abfahrt und den Parallel-Riesenslalom nicht am selben Tag im Wettkampf-Kalender zu belassen.

«Ich hoffe, sie geben mir eine Chance», hat Ledecka kürzlich gesagt. «Damit ich diese einzigartige Show abliefern kann. Das ist mein grösster Traum, und ich glaube wirklich, dass ich in beiden Sportarten zu den Besten der Welt zähle. Ich hätte gerne die Chance, das zu beweisen.»

Diese Chance wird die 29-jährige Tschechin nicht bekommen, im Programm werden keine Änderungen vorgenommen. Abfahrt und Parallel-Riesenslalom finden am Sonntag, 8. Februar statt, dazu an zwei verschiedenen Orten. Die Alpinen fahren in Cortina d'Ampezzo um die Medaillen, die Snowboarder(innen) in Livigno. Als Alpin-Fahrerin bleibt Ester Ledecka der Super-G. Das zweite Speed-Rennen wird vier Tage später ausgetragen.

Vor sieben Jahren an den Winterspielen in Pyeongchang hatte Ester Ledecka Sport-Geschichte geschrieben. Sowohl im Super-G als auch im Parallel-Riesenslalom gewann sie olympisches Gold. Den Sieg auf dem Snowboard wiederholte sie vier Jahre später bei den Spielen in Peking.

