Amateure am Lauberhornrennen – Keine Ahnung, keine Akkreditierung, aber dafür Bock

Um zu erspüren, was den Reiz eines Lauberhornrennens ausmacht, schickt blue News Clowns in den Skizirkus von Wengen, die eher im Vorzelt versuchen zu glänzen, als auch nur in die Nähe der Manege zu kommen.

17.01.2025