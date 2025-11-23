  1. Privatkunden
Knie der Nation Keine Neuigkeiten nach Lara Gut-Behramis Rückkehr in die Schweiz

SDA

23.11.2025 - 10:54

Bald wird Lara Gut-Behrami endgültig Klarheit haben, wie es um ihr Knie steht. (Archivaufnahme)
Bald wird Lara Gut-Behrami endgültig Klarheit haben, wie es um ihr Knie steht. (Archivaufnahme)
Keystone

Lara Gut-Behrami ist nach ihrem schweren Trainingssturz in den USA zurück in der Schweiz. Zum Zustand ihres Knies gibt es noch keine neuen Informationen.

Keystone-SDA

23.11.2025, 10:54

23.11.2025, 12:37

Es war der Schock des Freitags, als die Meldung kam, dass Lara Gut-Behrami im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, gestürzt war und sich dabei gravierend verletzt hat. Schnell war klar, dass damit das Karrierenende für die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin des letzten Jahrzehnts droht. Ihren Rücktritt hatte die 34-jährige Tessinerin sowieso auf Ende Saison angekündigt.

In Mitleidenschaft gezogen wurde das linke Knie, es besteht die Befürchtung eines Kreuzbandrisses und einer Verletzung des Meniskus, doch das bleiben für den Moment Spekulationen. Der Schweizer Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor erklärte am Freitagabend, dass es laut den Ärzten von Swiss-Ski erst im Lauf der Woche nach Untersuchungen im Spital von Genf Gewissheit geben werde.

Klar war am Sonntag einzig: Gut-Behrami hat auf jeden Fall eine Hirnerschütterung erlitten. Und sie ist gemäss übereinstimmenden Informationen von SRF und Blick am Samstag in die Schweiz zurückgekehrt und in Genf angekommen. Nun heisst es abwarten, ob eine grosse Karriere tatsächlich im Training in Colorado derart unglücklich zu Ende gegangen ist.

