Shiffrin bricht beim Interview nach ihrem 100. Weltcup-Sieg in Tränen aus 23.02.2025

Mikaela Shiffrin holt sich im Slalom in Sestriere ihren 100. Weltcup-Sieg. Ihr Verlobte Aleksander Aamodt Kilde gratuliert vom Spitalbett aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Mit ihrem 100. Weltcup-Sieg beim Slalom in Sestriere tritt Mikaela Shiffrin in neue Sphären ein.

Ihr Verlobter Aleksander Aamodt Kilde gratuliert auf Instagram: «Wow! Ich bin so stolz auf dich und wünsche demjenigen, der es wagt, diesen Rekord zu jagen, viel Glück.»

Kilde selbst war nicht vor Ort. Er verfolgte Shiffrins historischen Erfolg aus einem Spital, wo er an der Schulter operiert wurde. Mehr anzeigen

Es war nur eine Frage der Zeit, bis die erfolgreichste Skifahrerin aller Zeiten die magische Marke von 100 Weltcup-Siegen knackt. Und doch scheint es irgendwie surreal, als Mikaela Shiffrin am Sonntag in Sestriere zum 100. Mal zuoberst auf ein Weltcup-Podest steigt. «Ich bin so dankbar», sagt Shiffrin, nachdem sie im TV-Interview in Tränen ausbricht.

Die Ski-Welt verneigt sich vor der US-Amerikanerin. Am Sonntagabend folgt noch eine ganz spezielle Gratulation – von ihrem Verlobten Aleksander Aamodt Kilde. «Sorry Mikaela, ich weiss, du hasst das GOAT-Gerede – aber manchmal sollte es deinem Mann erlaubt sein, zu prahlen», schreibt Kilde auf Instagram und verziert den Satz mit einem Ziegen-Emoji, das oft im Zusammenhang mit dem oder der «Greatest of All Time» verwendet wird.

«Wow! Ich bin so stolz auf dich und wünsche demjenigen, der es wagt, diesen Rekord zu jagen, viel Glück», so Kilde weiter. «Aber was noch mehr hervorsticht, ist die Person, die du jeden Tag bist – das ist viel grösser als jede Anzahl von Siegen. Wie du es selbst am besten sagst, ‹es ist nur eine Zahl›.»

Kilde ein weiteres Mal operiert

Ganz nebenbei verrät der norwegische Speedspezialist, dass er ein weiteres Mal operiert werden musste. «Ich habe das vom Krankenhausbett aus gesehen – kurz nach einer geplanten und (hoffentlich) letzten Schulteroperation.» Kilde hatte sich im Januar 2024 bei der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen schwer verletzt, sass wochenlang im Rollstuhl und wird auch in dieser Saison keine Rennen bestreiten.