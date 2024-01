Kilde kommt ohne Brüche davon: «Sport kann brutal sein, aber ich liebe ihn trotzdem»

Update aus dem Spital: Kilde mit Freundin Shiffrin. Screenshot Instagram/akilde

Ski-Star Aleksander Kilde kommt bei seinem Sturz in Wengen ohne Brüche davon. Vom Krankenbett schickt der gezeichnete Norweger ein Selfie mit Freundin Mikaela Shiffrin.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksander Kilde hat sich bei seinem fürchterlichen Sturz in der Lauberhorn-Abfahrt weniger schlimm verletzt als befürchtet.

Gerüchte, wonach sich der Norweger einen offenen Unterschenkelbruch zugezogen hat, haben sich nicht bewahrheitet.

Gemäss dem norwegischen Skiverband wurde Kilde noch am Samstagabend im Spital in Bern am verletzten Unterschenkel operiert. Der 31-Jährige hat beim heftigen Aufprall eine Schnittwunde an der Wade erlitten und sich dazu die Schulter ausgekugelt. Knochenbrüche wurden keine festgestellt, aber schwere Prellungen.

Kilde war am Samstag im Ziel-S gestürzt und mit voller Wucht in das Sicherheitsnetz gekracht. Details zu den Verletzungen kündigte Norwegens Verband zu einem späteren Zeitpunkt an. Mehr anzeigen

Aleksander Aamodt Kilde ist bei seinem schweren Sturz in Wengen offenbar glimpflicher davongekommen als zunächst befürchtet. Der Norweger zog sich am Samstag bei dem Unfall kurz vor dem Ziel eine Schnittwunde in der Wade zu und kugelte sich die Schulter aus, wie der norwegische Verband am Sonntagmorgen bekannt gab. Der 31-Jährige wurde bereits am Vorabend im Krankenhaus von Bern operiert, wohin ihn die Helfer per Helikopter geflogen hatten.

Hier wird Kilde mit dem Helikopter abtransportiert Nach einem schweren Sturz im Ziel-S der Lauberhorn-Abfahrt bleibt Alekander Aamodt Kilde liegen. Er zieht sich Schnittverletzungen zu und wird Minuten später mit dem Helikopter abtransportiert. 13.01.2024

«Er hat keine Brüche, aber ist verletzt»

«Er hat keine Brüche, aber ist verletzt», sagte Teamarzt Marc Jacob Strauss. «Aleksander hat sich die Schulter ausgekugelt und eine Schnittwunde an der Wade erlitten. Er hat keine Frakturen, aber eine Prellung.» Weitere Details sollen im Laufe des Tages bekannt gegeben werden.

Kilde selbst postete am Sonntagmorgen ein Foto vom Krankenbett und schrieb: «Dieser Sport kann brutal sein, aber ich liebe ihn trotzdem.» Auf dem Bild ist auch seine Freundin Mikaela Shiffrin zu sehen. Die beste Skirennfahrerin der Welt bestritt am Wochenende keine Rennen und eilte zu Kilde nach Bern.

Der Unfall hatte für Entsetzen gesorgt, traf es doch just Kilde als Abfahrts-Dominator der vergangenen Jahre. Gerade bei ihm war nicht erwartet worden, dass er auf der schwierigen und kräfteraubenden Lauberhorn-Abfahrt in Wengen Probleme bekommt.

Einige Fahrer – darunter Marco Odermatt – hadern mit dem Rennkalender in diesem Jahr, der den Athleten extrem viele Wettkämpfe und Fahrten in kurzer Zeit abverlangt. In Wengen standen dieses Mal zwei Abfahrten und ein Super-G an. In wenigen Tagen geht es auf die gefürchtete Streif nach Kitzbühel.

Beim Super-G am Freitag stürzte bereits der ehemalige Gesamtweltcupsieger Alexis Pinturault aus Frankreich und erlitt eine schwere Knieverletzung, die seine Saison beendet. Am Donnerstag erwischte es bei der ersten Abfahrt Marco Kohler, der Schweizer verletzte sich ebenfalls am Knie.

Stimmen zu den Lauberhorn-Rennen

Mammut-Programm: «Das ist eine Jammerei auf zwei Seiten» Beat Feuz kann die Kritik am dichten Rennkalender nicht ganz nachvollziehen. Warum erklärt er im exklusiven Interview mit blue News. 12.01.2024

Büchel zum Sturzfestival in Wengen: «Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge» Die Speed-Rennen am Lauberhorn werden von schweren Stürzen überschattet. Marco Büchel nennt im Interview mit blue News mögliche Gründe und erklärt, wieso den Organisatoren kein Vorwurf zu machen ist. 13.01.2024

Klartext von Sarrazin: «Wir sind zwar Maschinen, aber immer noch Menschen» Cyprien Sarrazin kann als einziger Fahrer halbwegs mit Marco Odermatt mithalten und fährt in der traditionellen Lauberhorn-Abfahrt auf den zweiten Platz. Dennoch hält sich die Freude beim Franzosen in Grenzen. 13.01.2024

Lauberhorn-Sieger Odermatt: «Der nächste Traum, der in Erfüllung geht» Marco Odermatt weist die Konkurrenz in der Original-Abfahrt am Lauberhorn in die Schranken und erreicht mit dem Triumph beim Klassiker den nächsten Meilenstein. 13.01.2024