Aleksander Kilde steht vor seiner Rückkehr in den Ski-Weltcup. bild: imago

Fünf Operationen, Infektionen und Panikattacken: Ski-Star Aleksander Kilde hat eine schwere Zeit hinter sich. Nun steht das Comeback des Norwegers womöglich schneller bevor als gedacht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Aleksander Aamodt Kilde plant nach schwerer Verletzung und mentalen Herausforderungen sein Weltcup-Comeback möglicherweise schon Ende November in Copper Mountain.

Nach seinem schweren Sturz in Wengen im Januar 2024 musste Kilde wegen mehrfacher Schulteroperationen und einer lebensbedrohlichen Infektion die gesamte Saison pausieren.

Trotz Panikattacken während der Reha sieht er seine Rückkehr als Erfolg und will sich ohne Druck auf eine mögliche Teilnahme an den Olympischen Spielen vorbereiten. Mehr anzeigen

Das Comeback von Aleksander Aamodt Kilde naht in grossen Schritten. Der Norweger hat seine Rückkehr in den Weltcup eigentlich auf die Abfahrten in Beaver Creek Anfang Dezember geplant. Nun könnte es aber sogar noch schneller gehen, Kilde könnte schon in Copper Mountain auf die Weltcup-Pisten zurückkehren. An einem internationalen Medientermin verriet der Speed-Spezialist am Dienstag (zitiert via skinews.ch): «Höchstwahrscheinlich, oder hoffentlich, werdet ihr mich am Start in Copper sehen.» Er freue sich am meisten auf die Abfahrt in Beaver Creek, ein Start in Copper wäre demnach ein Teil seines Wiedereinstiegs.

Kildes letzter Auftritt im Weltcup datiert aus dem Januar 2024. Damals stürzte er im Zielraum in Wengen schwer. Der Norweger schlitzte sich dabei den Oberschenkel auf und erlitt eine komplexe Schulterverletzung. Vor allem die Schulter machte Kilde zu schaffen, musste insgesamt fünfmal operiert werden und führte zu einer lebensbedrohlichen Infektion. Deshalb musste Kilde die ganze Saison 2024/25 zuschauen.

Neben der Schulter machte Kilde auch der mentale Aspekt seiner Verletzung zu schaffen. So verrät der 33-jährige, dass er während der Reha immer wieder von Ängsten begleitet wurde: «Manchmal kommt Flüssigkeit in die Schulter. Das ist ganz normal in der Reha, aber ich dachte sofort: ist es eine erneute Infektion?» Kilde sagt weiter, dass er deshalb auch unter Panikattacken und schlaflosen Nächten litt.

Ein Erfolg, überhaupt wieder am Start zu stehen

Nun steht das Comeback des 21-fachen Weltcupsiegers aber kurz bevor: «Ich fühle mich bereit, in Copper wieder durchzustarten und mit den Jungs zu trainieren. Darauf freue ich mich sehr», sagte Kilde und erklärte, dass er in Copper Mountain, wo Ende November ein Super-G und ein Riesenslalom stattfinden, entscheiden werde, ob er in Beaver Creek antrete.

In Beaver Creek stehen dann Anfang Dezember gleich vier Rennen an. Am 4. und 5. Dezember sind Abfahrten geplant, am 6. Dezember ein Super-G und am 7. Dezember ein Riesenslalom. Was Kilde von den Rennen erwartet, weiss er selbst noch nicht: «Es sind noch viele Fragen offen, zum Beispiel, ob ich wieder bereit bin, Vollgas zu geben.» Er hoffe, so viele Stunden wie möglich auf den Ski zu trainieren und dabei «Sprünge und Fahrten bei hoher Geschwindigkeit» machen könne. Es sei bereits ein Erfolg, wieder am Start zu stehen, wenn er wieder konkurrenzfähig werde, wäre dies grossartig, so Kilde.

Für die im kommenden Februar anstehen Olympischen Spiele sehe er sich nicht als Favoriten, wertet das aber durchaus positiv: «Das gibt mir aber auch etwas Raum, um meinen Job machen zu können und mich auf die aktuell wichtigen Dinge zu konzentrieren.»

