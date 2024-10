Kilde verpasst nach erneuter Operation komplette Skisaison

Aleksander Kilde verpasst die gesamte Skisaison. Bild: Imago

Der norwegische Speedspezialist Aleksander Kilde muss sich erneut an der Schulter operieren lassen und verpasst deshalb die gesamte Skisaison.

Aleksander Kilde erklärte auf Instagram, er werde sich in nächster Zeit einer erneuten Operation an der lädierten Schulter unterziehen. Aus diesem Grund ist ausgeschlossen, dass der Sieger des Gesamtweltcups 2020 und von vier kleinen Kristallkugeln in Abfahrt und Super-G in der kommenden Saison im Weltcup starten kann.

Kilde zog sich im letzten Winter in Wengen bei einem Sturz kurz vor dem Ziel schwere Verletzungen an Schulter und Bein zu. In diesem Sommer habe sich bekanntlich eine Infektion in der operierten Schulter gebildet, teilte er mit. Diese habe zu einigen Rückschlägen geführt. Nun sei er aber auf gutem Weg, weshalb die neuerliche Operation geplant werden konnte.

Es wird damit gerechnet, dass der Sieger von 21 Weltcuprennen auf die übernächste Saison rennmässig zurückkehren kann.

sda Tobias Benz

