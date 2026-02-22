  1. Privatkunden
Süsses Video Kinder in Skischule parodieren McGrath-Ausraster – dieser reagiert

Tobias Benz

22.2.2026

Kinder einer Skischule haben den Olympia-Ausraster von Atle Lie McGrath nachgespielt.
Kinder einer Skischule haben den Olympia-Ausraster von Atle Lie McGrath nachgespielt.
Bild: Instagram/@esf_la_rosiere

Die Bilder von Atle Lie McGrath, der nach seinem Einfädler beim Olympia-Slalom emotional das Weite sucht, gehen vergangene Woche um die Welt. Ski-Kids haben den Moment nun für Instagram nachgestellt – und den Norweger damit zum Lachen gebracht.

Tobias Benz

22.02.2026, 09:17

22.02.2026, 15:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Skischule hat den emotionalen Olympia-Moment des Norwegers Atle Lie McGrath nachgespielt.
  • Das Video aus dem Skigebiet Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile hat auf Instagram bereits über 20'000 Aufrufe.
  • Dazu kommt ein Kommentar des Protagonisten selbst: Atle Lie McGrath nimmt das süsse Video mit Humor.
Mehr anzeigen

Es sind Bilder, die in die Annalen der Skigeschichte eingehen: Beim Olympia-Slalom am letzten Montag scheidet Atle Lie McGrath auf Goldkurs aus, schleudert seine Skistöcke von sich und stapft zu Fuss von der Piste in Richtung Wald.

Die TV-Bilder zeigen dabei eindrücklich, wie nahe Freud und Leid im Sport sein können: So umarmen sich just in dem Moment, in dem sich McGrath voller Enttäuschung seiner Stöcke entledigt, die Trainer aus der Schweiz und Österreich im Hintergrund voller Euphorie und Freude über die Medaillen für ihre Nationen.

Norweger erklärt seine Flucht. McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Norweger erklärt seine FluchtMcGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Nun haben Ski-Kids aus dem Skigebiet Espace San Bernardo – La Rosière/La Thuile die Szene nachgespielt – inklusive emotionaler Trainer-Zeitlupe. Das super süsse Video hat bereits über 20'000 Aufrufe auf Instagram.

Auch Atle Lie McGrath hat den Clip bereits entdeckt und seinen Sinn für Humor bewiesen. Der Norweger hinterliess einen Kommentar mit einem weinenden und einem lachenden Emoji, dazu ein Herz.

Neuer Olympia-Rekord. 18 Medaillen – Schweizer Delegation so erfolgreich wie noch nie

Neuer Olympia-Rekord18 Medaillen – Schweizer Delegation so erfolgreich wie noch nie

Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Curling-Männer holen eine Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Die Curling-Männer holen eine Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.

Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.

Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart.

Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Michael Vogt führt den Viererbob zu Bronze – die Anschieber Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard haben natürlich auch ihren Anteil am Erfolg.

Michael Vogt führt den Viererbob zu Bronze – die Anschieber Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard haben natürlich auch ihren Anteil am Erfolg.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Final gegen Schweden, gewinnen aber Silber.

Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Final gegen Schweden, gewinnen aber Silber.

Bild: Keystone

