Mit diesem Foto gibt Ivica Kostelic auf Instagram Entwarnung. Bild: Instagram @ivicakostelic

Ivica Kostelic musste laut eigenen Angaben nicht aus einer Lawine in Österreich gerettet werden. Verschiedene lokale Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Redaktion blue Sport Tobias Benz

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Mittwoch kam es in Österreich zu einem Lawinenabgang, bei dem laut Medienberichten der ehemalige kroatische Skifahrer Ivica Kostelic gerettet werden musste.

Kostelic selbst dementiert die Nachrichten in den sozialen Medien. Mehr anzeigen

Am Mittwoch erschienen verschiedene Medienberichte, wonach der ehemalige Weltcup-Skifahrer Ivica Kostelic von einer Lawine verschüttet worden sei. Darin hiess es, Kostelic sei in ein Lawinenunglück in Österreich involviert gewesen und habe ausgegraben und gerettet werden müssen.

Kostelic selbst dementiert die Nachrichten nun in den sozialen Medien. «Ich war mit den Kindern im Schwimmbad, als ich seltsame Neuigkeiten hörte», schreibt der Kroate und postet dazu ein Foto aus dem Bett.

Um kurz nach 13 Uhr hatte es am Mittwoch im Bereich des Gamsspitzl im österreichischen Obertauern einen Lawinenabgang gegeben. Zwei Freerider sollen diesen auf 2150 Metern Höhe ausgelöst haben. Es kam zu einem Grosseinsatz der Bergrettung.

Er sei zwar Augenzeuge des betreffenden Lawinenabgangs gewesen, schreibt Kostelic weiter, aber zu keinem Zeitpunkt selbst in Gefahr geraten. Seines Wissens seien durch die Lawine keine Personen verletzt worden.