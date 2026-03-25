Der Gewinn der Silbermedaille in der WM-Abfahrt 2021 war Andreas Sanders grösser Erfolg. Keystone

Der Deutsche Andreas Sander erklärt im Alter von 36 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt vom Skirennsport.

Keystone-SDA SDA

Vor eineinhalb Jahren wurde beim überraschenden WM-Silbermedaillengewinner von 2021 in der Abfahrt eine mitochondriale Dysfunktion diagnostiziert, eine Erkrankung der Körperzellen.

Sein letztes von 197 Weltcup-Rennen bestritt Sander im Februar 2024 in Kvitfjell. Der Speedspezialist fuhr im Weltcup zweimal aufs Podest. 2023 verpasste er in Aspen im von Marco Odermatt gewonnenen Super-G den Sieg als Zweiter nur um fünf Hundertstel.

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