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Er gewann 2021 WM-Silber Erkrankung der Körperzellen zwingt Andreas Sander zum Rücktritt

SDA

25.3.2026 - 17:24

Der Gewinn der Silbermedaille in der WM-Abfahrt 2021 war Andreas Sanders grösser Erfolg.
Der Gewinn der Silbermedaille in der WM-Abfahrt 2021 war Andreas Sanders grösser Erfolg.
Keystone

Der Deutsche Andreas Sander erklärt im Alter von 36 Jahren aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt vom Skirennsport.

Keystone-SDA

25.03.2026, 17:24

25.03.2026, 19:41

Vor eineinhalb Jahren wurde beim überraschenden WM-Silbermedaillengewinner von 2021 in der Abfahrt eine mitochondriale Dysfunktion diagnostiziert, eine Erkrankung der Körperzellen.

Sein letztes von 197 Weltcup-Rennen bestritt Sander im Februar 2024 in Kvitfjell. Der Speedspezialist fuhr im Weltcup zweimal aufs Podest. 2023 verpasste er in Aspen im von Marco Odermatt gewonnenen Super-G den Sieg als Zweiter nur um fünf Hundertstel.

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