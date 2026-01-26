  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er hätte Selektion erfüllt gehabt Kreuzbandriss statt Olympia: Marco Kohler erneut im Verletzungs-Pech

Sandro Zappella

26.1.2026

Marco Kohler hat sich in Kitzbühel erneut schwer am Knie verletzt.
Marco Kohler hat sich in Kitzbühel erneut schwer am Knie verletzt.
KEYSTONE

Der Schweizer Skifahrer Marco Kohler (28) verpasst mit einem Kreuzbandriss den Rest der Olympia-Saison. Es ist bereits das dritte Mal, dass sich der Berner schwer am Knie verletzt.

Sandro Zappella

26.01.2026, 10:51

26.01.2026, 11:26

Wie Swiss-Ski in einer Medienmitteilung schreibt, hat sich Marco Kohler bei der Abfahrt in Kitzbühel schwer am Knie verletzt. Untersuchungen in der Hirslanden Klinik in Zürich hätten einen Riss des vorderen Kreuzbandes ergeben. Der 28-Jährige werde in den kommenden Tagen sein rechtes Knie operieren. Er nutze die Time-Out-Phase zudem, um mit einem zweiten Eingriff eine alte Verletzung am anderen Knie zu sanieren.

Durch die Verletzung wird Kohler auch die Olympischen Spiele in Milano/Cortina verpassen. Die Selektions-Kriterien erfüllte der Berner in der Abfahrt dank den Rängen 11 in Gröden und 13 in Wengen. Zudem fuhr Kohler im Super-G von Livigno auf Rang 11.

Odermatt und Rast führen Team an. Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

Odermatt und Rast führen Team anDiese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

Unglaubliches Verletzungspech

Für Marco Kohler ist es bereits die dritte schwere Knieverletzung. 2020 stürzte er als Vorfahrer des ersten Trainings der Wengen-Abfahrt kurz vor dem Ziel schwer und riss sich das Kreuzband, die Patellasehne und das Innenband im linken Knie. 

Kohler kämpfte sich zurück und schaffte im Winter 2023/24 den Durchbruch, als er in Gröden auf Rang 8 und in Bormio auf Rang 10 fuhr. Kurz darauf stürzte er erneut in Wengen schwer und zog sich einen Kreuzband- und Meniskusriss zu. 

Kohler schaffte es erneut, sich im Weltcup zu etablieren, fuhr in dieser Saison schon sieben Mal in die Weltcup-Punkte und durfte von Olympia träumen. Bei der Abfahrt in Kitzbühel kam Kohler kurz vor dem Ziel von der Piste ab. Der 28-Jährige stürzte zwar nicht, riss sich dabei aber dennoch das Kreuzband und wird erneut eine lange Pause einlegen müssen.

Auf Instagram schreibt Kohler, dass ihn die Diagnose sowohl körperlich als auch mental hart getroffen habe. Der Weg zurück werde kein einfacher sein, aber aufzugeben sei nie eine Option gewesen: «Rückschläge definieren mich nicht, wie ich darauf reagierte tut es.»

Meistgelesen

Wird Melania Trump und ihre Beziehung zu Jeffrey Epstein ein Fall für den Richter?
Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen
Monica Kissling: «Es wird überraschende Neuigkeiten geben»
So viel wird dich WhatsApp in Zukunft kosten
Italiener (16) starb an Rauchgasvergiftung +++ Kautionsgeld für Moretti soll aus Dubai stammen

Ski-News

Loïc Meillard in Form. «Ich habe den richtigen Schlüssel gefunden, um voll zu attackieren»

Loïc Meillard in Form«Ich habe den richtigen Schlüssel gefunden, um voll zu attackieren»

9. Slalom-Kristallkugel. «Habe keine Worte dafür» –Mikaela Shiffrin erreicht neuen Rekord

9. Slalom-Kristallkugel«Habe keine Worte dafür» –Mikaela Shiffrin erreicht neuen Rekord

Slalom in Kitzbühel. Ösi-Star Feller lässt bei Heimsieg die Hütte beben – Meillard starker Zweiter

Slalom in KitzbühelÖsi-Star Feller lässt bei Heimsieg die Hütte beben – Meillard starker Zweiter

Shiffrin-Show in Spindlermühle. 9. Slalom-Kugel für US-Dominatorin – starke Rast fährt auf Rang zwei, Holdener Fünfte

Shiffrin-Show in Spindlermühle9. Slalom-Kugel für US-Dominatorin – starke Rast fährt auf Rang zwei, Holdener Fünfte

Ski alpin. Der emotionale Aufstieg des Giovanni Franzoni

Ski alpinDer emotionale Aufstieg des Giovanni Franzoni