Kriechmayr mit Glück im Unglück – Saisonende für Giezendanner

Vincenct Kriechmayr nach seinem schweren Sturz in der Lauberhorn-Abfahrt. Bild: Keystone

Vincent Kriechmayr ist bei seinem Sturz am Samstag in der Lauberhorn-Abfahrt in Wengen einigermassen glimpflich davongekommen. Schlimmer erwischt es den Franzosen Blaise Giezendanner.

Keystone-SDA, sda SDA

Der 33-jährige Österreicher zog sich eine starke Zerrung des Innenbandes im rechten Knie zu. Dies ergab eine MRT-Untersuchung in einer österreichischen Privatklinik.

«Im Grunde geht es mir gut und ich bin froh, dass es so ausgegangen ist. Zuerst dachte ich, die Verletzung sei schlimmer, weil ich das Bein kaum belasten konnte. Von daher kann man definitiv von Glück im Unglück sprechen», sagte Kriechmayr.

Wie lange der Speedfahrer im Weltcup aussetzen muss, liess sich am Tag seines harten Aufschlags ins Fangnetz des Ziel-S nicht abschätzen. Kriechmayr Ziel ist es, bis zur WM in Saalbach-Hinterglemm von Anfang Februar wieder startklar zu sein.

Für den ebenfalls gestürzten Franzosen Blaise Giezendanner ist die Saison aufgrund eines Kreuzbandrisses gelaufen.

Schweizer Doppelsieg am Lauberhorn: Odermatt triumphiert vor von Allmen Die Schweizer dominieren auch die vierte Weltcup-Abfahrt des Winters. Marco Odermatt und Franjo von Allmen sorgen am Lauberhorn für den nächsten Doppelerfolg. 18.01.2025

«Verdammte Sch***se* – so feiern Odermatt und von Allmen ihre Doppelführung 18.01.2025

Videos aus dem Ressort

Odermatt crasht Emoji-Quiz – und zeigt von Allmen den Meister Speed-Youngster Franjo von Allmen versucht sich beim Emoji-Quiz von blue Sport – Hilfe erhält er von keinem geringeren als Marco Odermatt höchstpersönlich. 08.01.2025