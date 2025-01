Vincent Kriechmayr nach seinem Sturz in Wengen. Keystone

Vincent Kriechmayr wird nach seinem Sturz in der Lauberhorn-Abfahrt möglicherweise bereits am Freitag und damit viel früher als erwartet sein Comeback geben.

Keystone-SDA SDA

Der Österreicher, der am vergangenen Samstag in der Weltcup-Abfahrt in Wengen bei einem Sturz eine Zerrung des Innenbandes im rechten Knie erlitten hatte, absolvierte am Donnerstag ein erstes Abtasten auf Schnee und fühlt sich bereit, zumindest am Einfahren für den Super-G in Kitzbühel teilzunehmen.

«Danach wird er entscheiden, ob er sich fit genug fühlt», sagte ÖSV-Alpinchef Herbert Mandl am frühen Donnerstagabend. Mandl sprach von einer «durchaus überraschenden Wendung». Das mögliche Comeback komme «absolut schneller als erwartet».

In der Super-G-Wertung belegt Kriechmayr nach vier von acht Rennen hinter Marco Odermatt den 2. Rang.

Mehr Sport Videos

