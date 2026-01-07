  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Es ist so unnötig!» Kristoffersen redet sich trotz Super-Lauf bei SRF-Interview in Rage

Sandro Zappella

7.1.2026

bild: Screenshot srf

Henrik Kristoffersen liegt beim Slalom in Madonna di Campiglio zur Halbzeit auf Rang 4. Dennoch teilt er beim SRF-Interview mächtig aus und hat keinerlei Verständnis für die inkonstante Pistenpräparation.

Sandro Zappella

07.01.2026, 19:43

07.01.2026, 19:51

Der erste Lauf des Nachtslaloms in Madonna di Campiglio ist ein Ski-Spektakel sondergleichen. Die ersten sieben Fahrer liegen nur 0,41 Sekunden auseinander und Loic Meillard auf Rang 18 liegt gerade mal 87 Hundertstel hinter dem überraschenden Leader Eduard Hallberg.

Slalom-Krimi im 1. Lauf. Hallberg führt vor Tanguy Nef – Meillard mit 0,87 Rückstand auf Rang 18

Slalom-Krimi im 1. LaufHallberg führt vor Tanguy Nef – Meillard mit 0,87 Rückstand auf Rang 18

Ebenfalls mitten im Kampf um den Sieg befindet sich Henrik Kristoffersen, der auf Rang 4 gerade mal 0,29 Sekunden hinter der Spitze klassiert ist. Wer den Norweger deshalb gut gelaunt beim SRF-Interview erwartet hat, täuscht sich gewaltig. Kristoffersen verrät, dass er mit seinem Lauf zwar zufrieden sein, redet sich dann aber in Rage: «Schade, dass man die Bedingungen so inkonstant macht. Glatt, aggressiv, glatt, aggressiv. Es ist so unnötig.»

Es sei immerhin das erste Rennen, wo es für ihn auch unter solch inkonstanten Bedingungen funktioniere, so der 31-Jährige, der erklärt, dass er von den Verhältnissen nicht überrascht war: «Ich habe das schon bei der Besichtigung gemerkt, aber es ist so unnötig. Es ist wirklich so unnötig!» Der Norweger bezieht sich dabei auf die Piste, die offenbar bewusst so präpariert wurde, dass die Unterlage nicht gleichmässig glatt und griffig war. 

Kristoffersen hält fest, dass es den Zuschauern egal sein könne, es sei ja ein enges Rennen. Für die Athleten sei es hingegen ein bisschen schlimm, wie man beim ausgeschiedenen Fabio Gstrein gesehen habe: «Der hatte keine Chance, viel Gripp, wenig Gripp.»

Am Ende zieht Kristoffersen aber doch noch ein positives Fazit: «Es ist vielleicht das erste Rennen in meiner Karriere – oder seit sehr vielen Jahren – wo es auf solchen inkonstanten Verhältnissen funktioniert hat. Darum bin ich ganz zufrieden.»

Wie Kristoffersen und die anderen Fahrer im zweiten Lauf zurechtkommen, erfahren wir ab 21 Uhr, dann geht es beim Nachtslalom von Madonna di Campiglio weiter.

Videos aus dem Ressort

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Anuk Brändli, Alessio Miggiano und Janine Schmitt und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

20.10.2025

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Die Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler im Porträt

Wer von ihnen wird bald Weltcup-Siege einfahren? blue Sport trifft die Swiss-Ski-Talente Livio Hiltbrand, Stefanie Grob und Lenz Hächler und spricht mit ihnen über Heimat, Leidenschaft und ihren Traum vom Weg an die Spitze.

22.10.2025

Meistgelesen

Rätsel um Todesopfer: «Sein Körper wies keine Brandspuren auf»
Brandverletzter Martin Achermann: «Lebensziele verschwinden nicht»
Aussage des Gemeindepräsidenten sorgt für heftige Reaktionen

Mehr Ski

Adelboden-Boss Haueter. «Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Adelboden-Boss Haueter«Die Vorfreude ist da, aber auch die Bedrücktheit»

Talente im Schatten von Odermatt und Co.. So läuft der Winter für die Schweizer Ski-Zukunft

Talente im Schatten von Odermatt und Co.So läuft der Winter für die Schweizer Ski-Zukunft

Adelboden-Rennen. Dichter Schneefall am Wochenende und neue FIS-Vorgabe sorgen für Nervosität

Adelboden-RennenDichter Schneefall am Wochenende und neue FIS-Vorgabe sorgen für Nervosität