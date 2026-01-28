Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Riesen-Spektakel in Schladming Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»

Luca Betschart

28.1.2026

Loïc Meillard nimmt in Schladming die Gratuliationen von Lucas Pinheiro Braathen entgegen.
Loïc Meillard nimmt in Schladming die Gratuliationen von Lucas Pinheiro Braathen entgegen.
Bild: Keystone

Während Loïc Meillard beim Riesenslalom-Spektakel von Schladming regelrecht aufblüht, tun sich viele seiner Konkurrenten mit den eisigen Bedingungen schwer. Besonders bei Henrik Kristoffersen ist der Ärger gross.

Luca Betschart

28.01.2026, 09:34

28.01.2026, 09:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Loïc Meillard brilliert beim Nacht-Spektakel von Schladming und holt sich im Riesenslalom überlegen den Sieg. 
  • Anders als Meillard kommen zahlreiche Konkurrenten mit den extrem eisigen Bedingungen überhaupt nicht zurecht. Besonders gross ist der Ärger bei Henrik Kristoffersen.
  • Marco Odermatt verpasst das Podest als Vierter knapp, zieht aber wichtige Erkenntnisse aus dem letzten Riesenslalom vor Olympia.
Mehr anzeigen

Loïc Meillard heisst der grosse Riesenslalom-Sieger des Nacht-Spektakels in Schladming. Der 29-Jährige weist die Konkurrenz bei extrem eisigen Bedingungen in die Schranken und gewinnt das Rennen mit grossem Vorsprung vor Lucas Pinheiro Braathen und dem überraschenden Franzosen Alban Elezi Cannaferina.

«Es war in letzter Zeit nicht immer einfach im Riesen. Es gab Sachen, die nicht ganz gepasst haben», sagt Meillard nach seinem Triumph im SRF-Interview und fügt an: «Ich fühle mich auf Eis am besten, wo ich am besten fahren kann. Es funktioniert jedes Mal.»

Riesenslalom in Schladming. Meillard triumphiert nach Traumlauf – Odermatt fährt auf Platz vier

Riesenslalom in SchladmingMeillard triumphiert nach Traumlauf – Odermatt fährt auf Platz vier

Kristoffersens Ärger

Weniger Begeisterung lösen die schwierigen Bedingungen bei Meillards Konkurrenten aus. Allen voran bei Henrik Kristoffersen, der im ersten Lauf mit Startnummer 1 über zwei Sekunden verliert. «Ich weiss nicht, ob ich lachen oder weinen soll», so der 31-Jährige gegenüber des norwegischen Senders Viaplay. «Aber ich kann ja nach Wengen nichts mehr sagen. Markus Waldner (FIS-Renndirektor) hat mir einen Maulkorb verpasst.»

Waldner hatte den Norweger zuletzt ermahnt, nachdem sich Kristoffersen schon im Berner Oberland lautstark über die Bedingungen beschwerte. Und doch findet der Norweger auch in Schladming klare Worte: «Es ist völlig lächerlich. Ich bin im Weltcup noch nie einen Riesenslalom gefahren, bei dem es so glatt war. Es ist, als würde man mit Sommerreifen auf glattem Eis fahren. Ganz einfach. Das können sich die Leute selbst vorstellen.»

«Super Erkenntnisse» für Odermatt

Zustimmung erhält Kristoffersen von Podestfahrer Lucas Pinheiro Braathen. «Es ist unmöglich, sich auf einer solchen Unterlage gut zu fühlen. Von oben bis unten war es ein Krieg», hält der Zweitplatzierte fest. Auch Atle Lie McGrath findet: «Es ist ein Eislaufplatz und ziemlich beschissen. Ich hatte ständig etwas zu wenig Grip, die Skier glitten mir immer wieder davon.»

Und Marco Odermatt, der als Vierter für einmal neben dem Riesen-Podest landet, lässt im SRF-Interview durchblicken: «Ich hoffe nicht, dass es bei Olympia dieses Gefühl braucht, sondern dass es ein bisschen mehr ein Skifahren auf Schnee ist.» Dennoch zeigt sich der Nidwaldner mit seinem Auftritt im letzten Riesenslalom vor Olympia zufrieden: «Wenn ich diese Spannung und diesen Angriff hinkriege, dann geht es vorwärts und dann hält der Ski auf dieser harten Unterlage. Das sind super Erkenntnisse zum Mitnehmen.»

Das könnte dich auch interessieren

Maite Nadig verrät: Darum zoffte ich mich mit Adolf Ogi

Maite Nadig verrät: Darum zoffte ich mich mit Adolf Ogi

26.01.2026

Schneider über Tomba: «Er hat stundenlang gefeiert»

Schneider über Tomba: «Er hat stundenlang gefeiert»

23.01.2026

Meistgelesen

Kristoffersen tobt nach Meillard-Show: «Es ist völlig lächerlich»
Staatsanwalt glaubt Ameti nicht +++ Beschuldigte sagt nicht aus +++ Junge SVP blitzt ab
Weil Opfer-Eltern ihn gewählt haben: Trump fühlt sich «noch schlechter» wegen Renee Good
Polizei löschte Bilder von mindestens 250 Kameras
Ist die Lage in den USA wirklich mit den Anfängen von Nazi-Deutschland zu vergleichen?

Mehr aus dem Ressort

«Dem Herz hat es gutgetan». Caviezel ist froh über sein Kurz-Comeback

«Dem Herz hat es gutgetan»Caviezel ist froh über sein Kurz-Comeback

Europacup. Lenz Hächler siegt in Verbier

EuropacupLenz Hächler siegt in Verbier

13 Monate nach Sturz in Bormio. Gino Caviezel gibt in Schladming sein Comeback

13 Monate nach Sturz in BormioGino Caviezel gibt in Schladming sein Comeback

Odermatt und Rast führen Team an. Diese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

Odermatt und Rast führen Team anDiese 22 Schweizer Ski-Stars dürfen an Olympia teilnehmen

Er hätte Selektion erfüllt gehabt. Kreuzbandriss statt Olympia: Marco Kohler erneut im Verletzungs-Pech

Er hätte Selektion erfüllt gehabtKreuzbandriss statt Olympia: Marco Kohler erneut im Verletzungs-Pech