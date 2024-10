Kristoffersen über Training mit Hirscher: «Für mich war es gut ...» 24.10.2024

Bisher ist Henrik Kristoffersen der einzige Siegfahrer auf Marcer Hirschers Skimarke Van Deer. Nun kehrt Hirscher höchstpersönlich zurück in den Weltcup – einen grossen Austausch zwischen den beiden gab es jedoch nicht.

Henrik Kristoffersen will in dieser Saison im Weltcup zum Siegen zurückkehren.

Der Norweger fährt für die Ski-Marke Van Deer von Marcel Hirscher. Der Österreicher seinerseits wird in dieser Saison sein Comeback geben.

Kristoffersen verrät, dass die beiden auf dem Rennhang in Sölden einen Tag zusammen trainiert haben. Am Sonntag steht mit einem Riesenslalom das erste Rennen der Saison an.

In der letzten Saison lief es für Henrik Kristoffersen nicht nach Wunsch. Der erfolgsverwöhnte Norweger fuhr zwar dreimal aufs Podest, konnte jedoch kein Rennen für sich entscheiden. Seine Zielsetzung ist dementsprechend klar: «Ich will wieder mehr Rennen gewinnen.»

Die Vorbereitung sei gut gewesen, verrät der 30-Jährige. «Ich habe viele Verbesserungen mit meinem Skifahren gemacht.» Mittlerweile hat Kristoffersen mit Marcel Hirscher den Gründer der Skimarke van Deer, auf denen auch Kristoffersen unterwegs ist, als Markenkollegen. Einen engen Austausch mit dem achtfachen Gesamtweltcupsieger gibt es aber nicht: «Ich bin bisher auf meinem eigenen Plan und er auf seinem.»

Kristoffersen verrät jedoch, dass sie in Sölden auf dem Rennhang zusammen trainiert haben und sagt dazu: «Für mich war es wirklich gut ....» Er konzentriere sich aber sowieso nur auf sein Skifahren und nicht auf jenes der Konkurrenz. Wie gut Marcel Hirscher also in Form ist, werden wir wohl erst erfahren, wenn er sich in Sölden tatsächlich wieder auf die Weltcup-Piste wagt.

