Kugelkampf in der Abfahrt bereits entschieden?

In Kvitfjell steht für einmal kein Schweizer auf dem obersten Treppchen, dafür folgen hinter Sieger Dominik Paris gleich deren vier. Platz zwei sichert sich Marco Odermatt, was für den Kugelkampf in der Abfahrt entscheidend sein könnte.

Im SRF-Interview sagt der Überflieger der letzten Jahre, dass ihm wie vielen anderen Fahrern der Mittelabschnitt nicht gelungen sei.

Weil er sich vor Teamkollege Franjo von Allmen klassiert, ist der Kampf um die Disziplinenwertung fast entschieden. Mehr anzeigen

Vieles deutete darauf hin, dass es in Norwegen wieder zu Schweizer Festspielen kommen würde. Am Ende steht nur Dominik Paris Odermatt und Co. vor der Sonne. Der Nidwaldner sorgte für die zwischenzeitliche Schweizer Dreifachführung und war nach seiner Fahrt überrascht.

«Der Abschnitt in die Fläche ist mir misslungen. Man hat aber gesehen, dass der nicht vielen gelungen ist. Ich konnte nicht viel Speed mitnehmen und wusste, dass ich von da an Vollgas geben muss. Dass ich aber hier in Kvitfjell nach dieser Fahrt mit Grün ins Ziel komme, ist sicher überraschend», sagt Odermatt im Ziel im SRF-Interview.

Vollgas gab der Nidwaldner nicht nur in den Gleitpassagen, sondern auch in den Kurven. Andere Radien hätte aber auch der aktuell beste Techniker der Welt nicht fahren können: «Viel enger konnte man nicht fahren, es ist richtig schmierig. Aber die Kurven, die ich als Techniker enger oder konsequenter fahren kann, bin ich so gefahren. Sonst habe ich einfach versucht, den Ski gehen zu lassen.»

«Die meisten haben hier auf Franjo getippt»

Mit Blick auf die Disziplinenwertung dürfte Odermatt mit dem Resultat zufrieden sein. Darauf angesprochen, dass sich Odermatt in Kvitfjell vor seinem letzten Konkurrenten um die kleine Kristallkugel Franjo von Allmen klassiert hat, sagt er mit einem Schmunzeln: «Die meisten haben hier auf Franjo getippt. Aber ich wusste, dass ich bei solchen Abfahrten, mit diesen Verhältnissen, auf diesem Gelände einen grossen Schritt gemacht habe. Da wusste ich, dass ich ihm das nicht so einfach überlasse.»

Einfach überlassen wird er von Allmen auch die kleine Kristallkugel in der Abfahrt nicht. Zwei Rennen vor Schluss beträgt der Vorsprung von Odermatt auf seinen Teamkollegen 103 Punkte. Bereits am Samstag bei der zweiten Abfahrt in Kvitfjell könnte der Nidwaldner alles klarmachen. Beim Saisonfinale in Sun Valley würde er seine zweite Abfahrtskugel in Serie entgegennehmen.

