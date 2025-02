Colturi: «Natürlich ist es nicht einfach, mit 18 alleine im Weltcup zu sein» Die 18-jährige Lara Colturi hat mit zwei Podestplätzen in diesem Winter für Aufsehen gesorgt. Die Tochter von Olympiasiegerin Daniela Ceccarelli träumt nun von der ersten Ski-WM-Medaille für Albanien. 11.02.2025

Die 18-jährige Lara Colturi hat mit zwei Podestplätzen in diesem Winter für Aufsehen gesorgt. Die Tochter von Olympiasiegerin Daniela Ceccarelli träumt nun von der ersten Ski-WM-Medaille für Albanien. Im Interview mit blue Sport spricht sie über ihre Ziele, Erfolgsdruck und andere Ski-Stars.

Die gebürtige Italienerin fährt im Weltcup für Albanien und träumt nun von der ersten WM-Medaille für das Land auf dem Balkan.

Wer im Fernsehen die Skirennen der Frauen im Slalom und Riesenslalom schaut, dem ist er sicher schon aufgefallen. Der Doppeladler. Das Wappentier von Albanien hat es in den Ski-Weltcup geschafft und zwar in einer prominenten Rolle. Verantwortlich dafür ist Lara Colturi. Die gebürtige Italienerin fährt für Albanien und sorgt für ein Spitzenresultat nach dem anderen. In den letzten neun Rennen fuhr sie immer in die Top 15.

Neben ihrer Nationalität fällt bei Colturi noch etwas anderes auf: Ihr junges Alter. Sie ist erst 18 Jahre, hat aber schon Podestplätze in Slalom und Riesenslalom vorzuweisen. Ihr Weltcup-Debüt gab sie 2022 in Levi – nur vier Tage nach ihrem 16. Geburtstag. Im Gespräch mit blue Sport erinnert sich Colturi: «Für mich war das unglaublich. Denn ein Jahr zuvor habe ich den Weltcup noch im Fernsehen geschaut und plötzlich bin ich mit ihnen Rennen gefahren.»

Und Colturi zeigt im Weltcup sofort, wozu sie fähig ist. Bereits in ihrem dritten Rennen in Killington fährt sie mit Startnummer 58 auf den 17. Rang. Schnell arbeitet sich Colturi in den Startlisten nach vorne und sagt rückblickend: «Als ich in die Top 30 gekommen bin, haben die Top-Athletinnen begonnen, mich wahrzunehmen und mich zu grüssen. Und ich habe gedacht: ‹Oh, mein Gott, Mikaela Shiffrin hat mir Hallo gesagt.›»

«Wirst du auch Olympia-Gold gewinnen?»

Dass Colturi das Talent in die Wiege gelegt worden ist, wird klar, wenn man auf ihre Eltern schaut. Vater Alessandro Colturi war Ski-Profi, noch erfolgreicher war jedoch Mutter Daniela Ceccarelli. Sie gewann 2002 im Super-G Olympia-Gold. «Seit ich ein kleines Kind bin, sagen mir die Leute: ‹Du bist die Tochter von Daniela Ceccarelli und sie gewann Olympia-Gold, wirst du es ihr gleich tun?› Und ich sage dann immer: ‹Ja ok, wir werden sehen.›»

Lara Colturi mit Mutter Daniele Ceccarelli. bild: zvg

Tochter einer Olympia-Gewinnerin zu sein, erzeugt aber nicht nur Druck, es hat auch Vorteile, denn Mutter Ceccarelli ist auch ihre Trainerin: «Klar, sie ist immer um mich herum, seit ich klein bin und meinen ersten Rennen als Fünfjährige. Sie ist auch jetzt im Weltcup noch dabei, das bedeutet mir viel», sagt Colturi.

Mutter und Trainerin zugleich, kann das überhaupt gutgehen? «Es ist natürlich für beide nicht einfach. Auch für meinen Vater nicht, weil er coacht mich ja auch», erklärt Colturi. Es gebe aber verschiedene Levels: «Wenn wir trainieren, trainieren wir und wenn wir zuhause sind, sind wir zuhause. Wir können das ziemlich gut managen», so Colturi.

Die ersten fünf Rennen klar gewonnen

Mit der erfolgreichen Mutter im Rücken hat Colturi schon als Nachwuchs-Fahrerin viel Aufmerksamkeit. Sie gilt schon früh als grosses Talent, erhält schnell einmal den Spitznamen «Speed Girl». Und die Erfolge in jungem Alter sind beeindruckend: Im Juli und August 2022 fährt die 15-jährige Colturi in Chile ihre ersten FIS-Rennen. Sie gewinnt alle vier Rennen mit über einer Sekunde Vorsprung. Zu blue Sport sagt Colturi: «Da habe ich gemerkt, dass ich es als Profi schaffen könnte.»

Schon von Kindesbeinen an schnell auf den Ski unterwegs.: Lara Colturi. bild: zvg

Anschliessend nimmt Colturi am South American Cup teil, holt dort sechs Siege und zwei weitere Podestplätze. Sie gewinnt dabei die Gesamtwertung, die Riesenslalom-Wertung, die Slalom-Wertung und auch die Kombinations-Wertung.

Nach dem erfolgreichen Weltcup-Debüt brilliert Colturi auch an der Junioren-WM 2023, gewinnt Gold und Bronze – es sind die ersten Ski-Medaillen in der Geschichte Albaniens. Wenig später reist Colturi an die WM nach Courchevel und muss einen Rückschlag hinnehmen: Beim Training reisst sie sich das Kreuzband. Der WM-Traum platzt, die Saison ist zu Ende.

Doch Colturi kommt zurück, etabliert sich im Weltcup und schafft in der aktuellen Saison mit 18 Jahren den grossen Durchbruch. Im November 2024 fährt sie im Slalom von Gurgl auf den zweiten Rang, im Januar schafft sie es in Kranjska Gora auch im Riesenslalom auf das Podest. «Jetzt ist es mein drittes Jahr und ich fühle mich komfortabler in dieser Welt. Und es läuft ziemlich gut», fasst es Colturi zusammen.

Regel Nummer 1: Immer Spass haben

In ihrer aktuellen Topform reist sie nun an die WM nach Saalbach und zeigt sich auf ihre Ziele angesprochen zurückhaltend: «Ich bin letztes Jahr in den Finals in Saalbach gefahren, ich mag die Strecke und habe wirklich ein gutes Gefühl darauf. Wir werden sehen, was möglich ist.» Eine Medaille sei für jede Athletin, die an der WM teilnehme, natürlich ein grosses Ding.

Druck verspüre sie nach ihren Podesträngen keinen besonders grossen. Sie fühle sich gut und fokussiere sich einfach darauf, die richtigen Dinge zu tun. Verbessern könne sie sich im technischen Bereich noch: «Es handelt sich aber eher um Details. Wenn du schon sehr gut bist, musst du auf die Details achten. Daran arbeiten wir jetzt, aber natürlich ist die Regel Nummer 1 immer Spass zu haben», erklärt Colturi.

Gletscher-Training statt warme Sommer-Abende

Dass sich Supertalent Colturi mit 15 Jahren entschied, für Albanien zu starten, löste in Italien viel Wirbel aus. Colturi traf die Entscheidung damals, um schnellstmöglich im Weltcup starten zu können. Zudem war Mutter Ceccarelli schon da als Trainerin im albanischen Team tätig.

Lara Colturi würde den Sommer gerne noch mehr geniessen. bild: red bull

Über ihre damalige Entscheidung sprechen, mag Colturi nicht mehr. Es sei bereits alles dazu gesagt. Doch Colturi erzählt, wie es für sie in ihrem kleinen Team ist: «Es ist natürlich nicht einfach, alleine im Weltcup zu sein, vor allem nicht, wenn du 18 Jahre alt bist. Ich muss auch noch die Schule machen und die anderen Dinge, welche 18-Jährige halt tun.»

Ihr Team besteht aus den Eltern, den Servicemännern und einem Osteopathen. Ganz alleine ist sie als Fahrerin dann aber doch nicht: «Ich trainiere auch mit anderen Fahrerinnen und habe natürlich auch Freunde auf der Tour, mit denen ich Zeit verbringe», so Colturi.

Den Grossteil ihrer Teenager-Jahre hat Colturi ihrer Karriere gewidmet: «Natürlich musst du als Ski-Profi viel Zeit investieren. Du bist kaum zuhause, sondern reist für 6 bis 10 Monate immer um die Welt. Und auch die Sommerpause ist nicht einfach, du würdest gerne ausgehen, oder die Sommer-Zeit geniessen und an warme Orte gehen. Gleichzeitig musst du aber auf den Gletscher, um zu trainieren.» Doch Colturi will sich deswegen nicht beklagen, im Gegenteil: «Ich liebe das. Ich habe schon noch genug Zeit, um Freunde zu treffen, um nach Hause zu kommen und in die Schule zu gehen und zu lernen wie ein normales Mädchen.»

Ernst wird es für Colturi an der WM am 13. und 15. Februar, wenn in Saalbach der Riesenslalom und der Slalom anstehen. Vielleicht gibt es dann sogar die erste Ski-WM-Medaille in der Geschichte Albaniens.

