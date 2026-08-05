Lange wurde gemunkelt, ob Lara Gut-Behrami nicht doch noch ein Jahr an ihre Karriere anhängt. Nun hat sich die 35-Jährige aber entschieden, per sofort zurückzutreten.

Die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte tritt zurück. Lara Gut-Behrami beendet ihre Karriere per sofort. Bis heute wurde gemunkelt, ob die 35-Jährige nach ihrem schweren Trainingssturz in Copper Mountain im November 2025 vielleicht doch noch ein Jahr anhängt. Doch nun herrscht Gewissheit: Lara Gut-Behrami wird ihre Karriere nicht fortführen.

Mit der Tessinerin tritt die erfolgreichste Schweizer Skifahrerin der Geschichte zurück. Gut-Behrami debütierte im Dezember 2007 in St. Moritz im Weltcup und bestritt total 400 Weltcup-Rennen – 48 davon gewann sie. Weiter holte Gut-Behrami zweimal den Gesamtweltcup, ist Olympiasiegerin und zweifache Weltmeisterin.

Der Rücktritt von Gut-Behrami ist mittlerweile auch von ihren Sponsoren KA-EX sowie Rolex bestätigt worden.