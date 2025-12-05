  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach schwerem Trainingssturz Gut-Behrami erfolgreich operiert: «Ich freue mich, nach Hause zurückzukehren»

SDA

5.12.2025 - 15:21

Lara Gut-Behrami wurde erfolgreich am linken Knie operiert.
Lara Gut-Behrami wurde erfolgreich am linken Knie operiert.
Bild: Keystone

Lara Gut-Behrami hat am Donnerstag das Spital verlassen und richtet den Blick auf die Rehabilitation. Die 34-jährige Tessinerin war am Montag am linken Knie operiert worden, wie Swiss-Ski mitteilte.

Keystone-SDA

05.12.2025, 15:21

05.12.2025, 15:23

Die Super-G-Olympiasiegerin hatte sich am 20. November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain, Colorado, einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss zugezogen.

«Mir geht es gut und ich möchte meinem Chirurgen ganz besonders für seine Expertise und Unterstützung danken sowie dem gesamten Klinikpersonal für seine Fürsorge und Freundlichkeit», liess die Skirennfahrerin ausrichten. «Ich freue mich, nach Hause zurückkehren zu können und meine Familie und mein Team wiederzusehen.»

Sie konzentriere sich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor ihr liege. Ein Weg, der sie wieder zu bester körperlicher Verfassung führen soll.

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami: «Ob ich noch Rennen fahren kann, weiss ich erst nächstes Jahr»

Lara Gut-Behrami hat sich das Kreuzband im linken Knie gerissen und verpasst den Rest der Saison, die ihre letzte hätte sein sollen. Bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt spricht sie über ihre Diagnose und den weiteren Verlauf.

28.11.2025

Meistgelesen

Fake-Gebote für «SO 1» – Auktion wird abgebrochen
Helm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz
US-Strategiepapier warnt vor Europas «Niedergang» und lobt rechte Parteien

Videos aus dem Ressort

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

STORY: In diesem Pool in Kapstadt bekommt der Begriff «Atemzüge» eine ganz neue Bedeutung. In der südafrikanischen Stadt wird eine Meisterschaft im Tauchschach ausgetragen. Sich selbst unter  Wasser zu halten und gleichzeitig die Figuren auf dem Spielbrett zu ziehen, scheint eine Herausforderung zu sein.  Bei dem Event am Donnerstag zeigte sich der US-Schachgrossmeister Hans Niemann besonders geschickt. Er gewann das Match. «Ich hab' festgestellt, dass ich tatsächlich mehr Zeit unter Wasser verbringen kann, manchmal konnte ich mir richtig Zeit lassen, weil ich den Atem anhalten konnte; ich hab' mich wohl gefühlt und Druck auf meine Gegner gemacht. Ich hab' mich schnell bewegt und ihre Züge vorausgesehen. Alles lief wie am Schnürchen.» Das Schachbrett ist mit Gewichten versehen und magnetisiert. Das sogenannte «Diving Chess»-Format wurde 2012 vom Londoner Erfinder Etan Ilfeld entwickelt, dem Gründer der Mind Sports Olympiade. Der Wettbewerb am Donnerstag fand im Rahmen des Freestyle Chess Grand-Slam-Finales statt, das am Montag in Kapstadt beginnt. Ausser Niemann und seinem Landsmann Fabiano Caruana nehmen noch andere Grossmeister teil, darunter der Weltranglistenerste Magnus Carlsen, Weltcup-Sieger Javokhir Sindarov aus Usbekistan und der Deutsche Vincent Keymer.

05.12.2025

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Schlüsselfigur bei GC. Bei Servette nur Joker-Ensätze. Giotto Morandi (26) muss sich mit seiner neuen Rolle zurechtfinden.

05.12.2025

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Liridon Berisha pendelt täglich von Zürich nach Vaduz. Grund dafür ist auch das Studium, dass der Verteidiger vor kurzem abgeschlossen hat.

04.12.2025

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

Tauchschach-Meisterschaft in Kapstadt

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Giotto Morandi – vom Hauptdarsteller zur Nebenrolle

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Im Zug mit Liridon Berisha: Der Vaduz-Verteidiger nimmt einen langen Arbeitsweg in Kauf

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Nachholtermin steht fest. In Beaver Creek abgesagte Abfahrt in Gröden

Nachholtermin steht festIn Beaver Creek abgesagte Abfahrt in Gröden

Schockmoment in Beaver Creek. Helm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz

Schockmoment in Beaver CreekHelm verloren, regungslos im Schnee: Rok Aznoh mit Horror-Sturz

Odermatt versetzt Teamfunk ins Staunen. «Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»

Odermatt versetzt Teamfunk ins Staunen«Hab noch nie einen den Steilhang so fahren sehen»