Lara Gut-Behrami wurde erfolgreich am linken Knie operiert. Bild: Keystone

Lara Gut-Behrami hat am Donnerstag das Spital verlassen und richtet den Blick auf die Rehabilitation. Die 34-jährige Tessinerin war am Montag am linken Knie operiert worden, wie Swiss-Ski mitteilte.

Keystone-SDA SDA

Die Super-G-Olympiasiegerin hatte sich am 20. November bei einem Trainingssturz in Copper Mountain, Colorado, einen Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss zugezogen.

«Mir geht es gut und ich möchte meinem Chirurgen ganz besonders für seine Expertise und Unterstützung danken sowie dem gesamten Klinikpersonal für seine Fürsorge und Freundlichkeit», liess die Skirennfahrerin ausrichten. «Ich freue mich, nach Hause zurückkehren zu können und meine Familie und mein Team wiederzusehen.»

Sie konzentriere sich nun auf den Weg, der in den kommenden Monaten vor ihr liege. Ein Weg, der sie wieder zu bester körperlicher Verfassung führen soll.

Lara Gut-Behrami wurde am Montag erfolgreich am verletzten linken Knie operiert und konnte heute das Spital verlassen. Die 34-jährige Tessinerin blickt zuversichtlich auf die bevorstehende Reha.



mehr dazu: 👉 https://t.co/4QQjipY7g7#swissskiteam | Foto: Keystone-SDA pic.twitter.com/rMAow9yrF4 — SwissSkiTeam (@swissskiteam) December 5, 2025