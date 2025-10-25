  1. Privatkunden
Selbstkritik trotz Podest-Platz Lara Gut-Behrami: «Den 1. Lauf habe ich verschlafen»

Patrick Lämmle

25.10.2025

Lara Gut-Behrami strahlt nach ihrem letzten Rennen in Sölden.
Lara Gut-Behrami strahlt nach ihrem letzten Rennen in Sölden.
Keystone

Bei ihrem letzten Auftritt in Sölden wird Lara Gut-Behrami Dritte. Restlos zufrieden ist die 34-Jährige damit aber nicht.

Patrick Lämmle

25.10.2025, 15:33

«Es ist auf jeden Fall ein guter Start in die Saison», sagt Lara Gut-Behrami im SRF-Interview nach ihrem 3. Rang in Sölden. Bei ihrer Analyse geht sie dann aber hart mit sich selbst ins Gericht: «Ich habe den 1. Lauf verschlafen. Ich bin nicht in den Renn-Rhythmus gekommen, ich war zu rund im unteren Teil und konnte nie beschleunigen. Ich war nicht so happy mit dem 1. Lauf.» Auch im 2. Lauf sei es nicht so super gelaufen, «aber ich konnte viel mehr attackieren.»

Riesenslalom in Sölden. Lara Gut-Behrami rast beim Saisonauftakt aufs Podest ++ Scheib siegt vor Moltzan

Riesenslalom in SöldenLara Gut-Behrami rast beim Saisonauftakt aufs Podest ++ Scheib siegt vor Moltzan

Am Morgen habe ihr schlichtweg die nötige Spannung gefehlt, meint die Tessinerin. Im 2. Lauf ist die Spannung dann aber zurück. Der Grund: «Ich habe mich einfach über mich genervt nach dem 1. Lauf, das hat gereicht», sagt Gut-Behrami und hat dabei ein Lächeln im Gesicht. Am Ende des Tages steht sie ja doch wieder auf dem Podest.

«Sölden war noch nie meine grosse Liebe»

Camille Rast ist als 15. hinter Gut-Behrami die zweitbeste Schweizerin. Damit kann sie gut leben. «Sölden war noch nie meine grosse Liebe. Hier habe ich mich noch nie wirklich wohl gefühlt, auch wenn ich steile Strecken liebe», sagt die 26-Jährige. «Aber Top 15 hier, das nehme ich mit. Es gibt noch viel zu verbessern, aber ich weiss, dass ich das kann.» Sie freue sich schon auf das nächste Rennen. Dies, obwohl sie körperlich angeschlagen ist: «Die Schmerzen in meiner Hüfte sind noch da und die Ärzte meinten, dass es bis zu einem Jahr dauern kann. Aber auch hier wird es Schritt für Schritt besser.»

Gemischte Gefühle hat Vanessa Kasper, die es mit der Startnummer 33 in die Top 30 geschafft hat. «Es ist mega cool, dass ich Punkte holen konnte, aber ich bin mega enttäuscht mit dem 2. Lauf. Deshalb bin ich nicht so happy, so die 28-Jährige im SRF-Interview. Sie habe einfach das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre als Platz 29.

Scheib feiert grossen Sieg: «Mit Ruhe lebt es sich besser»

Julia Scheib gibt zu, dass der Weltcup-Sieg bei ihr noch nicht ganz angekommen sei. «Es ist gerade etwas stressig, gibt viel zu tun. Aber die Erleichterung war extrem als ich ins Ziel kam.» Dass sie gerade erstmals ein Weltcup-Rennen gewonnen und die österreichische Durststrecke beendet hat – den bislang letzten Heimerfolg in Sölden hatte Anna Veith vor elf Jahren eingefahren – sieht man ihr nicht wirklich an: «Mit Ruhe lebt es sich besser. Ich will es jetzt einfach geniessen.»

«Verstehe kein Wort»: Trump verzweifelt an einer französischen Journalistin
Lara Gut-Behrami: «Den 1. Lauf habe ich verschlafen»
Betrunkener Lieferwagenfahrer demoliert Bushaltestelle und flüchtet
Wie das kleine Estland von der russischen Bedrohung profitiert
Gladbach nur noch zu zehnt – drehen die Bayern jetzt auf?

«Es gibt viele Unsicherheiten». Mikaela Shiffrins Zweifel sind Lara Gut-Behramis Chance

«Es gibt viele Unsicherheiten»Mikaela Shiffrins Zweifel sind Lara Gut-Behramis Chance

Saison-Start in Sölden. Holdeners Jubiläum, Odermatts offene Rechnung und Gut-Behramis möglicher Rekord

Saison-Start in SöldenHoldeners Jubiläum, Odermatts offene Rechnung und Gut-Behramis möglicher Rekord

«Ich hatte grosses Glück». Sarrazin über Unfall in Bormio, Schmerzen und seine Rückkehr

«Ich hatte grosses Glück»Sarrazin über Unfall in Bormio, Schmerzen und seine Rückkehr

Verletzungsupdates der Ski-Stars. Wann wieder mit Kilde, Brignone und Co. zu rechnen ist

Verletzungsupdates der Ski-StarsWann wieder mit Kilde, Brignone und Co. zu rechnen ist

Ski-Star träumt von Comeback. Brignone: «Ich will nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Ski-Star träumt von ComebackBrignone: «Ich will nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Wer ist Lenz Hächler? Der 22-Jährige hat sich im Riesenslalom einen fixen Startplatz für die kommende Weltcup-Saison gesichert. Im Porträt stellt er sich vor und verrät blue Sport seinen grössten Traum.

22.10.2025

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

22.10.2025

Mélanie Meillard: «Meine Priorität ist ganz klar Slalom»

Mélanie Meillard: «Meine Priorität ist ganz klar Slalom»

22.10.2025

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Federica Brignone blickt auf ihre erfolgreiche Karriere zurück und spricht über ein mögliches Ende.

22.10.2025

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Cyprien Sarrazin erzählt gegenüber blue News, wie er die erschütternde Nachricht vom Tod des italienischen Skifahrers Franzoso erhalten hat.

22.10.2025

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Lenz Hächler – der Draufgänger, der kein Risiko scheut

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

Monney zum Tod von Matteo Franzoso: «Es ist im Moment ein schwieriges Thema»

Mélanie Meillard: «Meine Priorität ist ganz klar Slalom»

Mélanie Meillard: «Meine Priorität ist ganz klar Slalom»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Brignone: «Ich möchte nicht mit einer solchen Verletzung aufhören»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Sarrazin zum Tod von Matteo Franzoso: «Ich hatte lange Tränen in den Augen»

Mehr Videos