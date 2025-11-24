Rücktritt nach Verletzungen Lara Gut-Behrami droht dasselbe Schicksal wie diesen Ski-Stars

Die Ski-Karrieren von Julia Mancuso (links) und Aksel Lund Svindal wurden immer wieder von Verletzungen ausgebremst. Bild: Keystone

Statt noch einmal um Siege mitzufahren, droht Lara Gut-Behrami nach ihrem Trainingssturz das vorzeitige Ende ihrer grossen Karriere. Ein Schicksal, welches sie mit anderen Skistars teilen würde. Eine Auswahl.

2020 Anna Veith

Anna Veith (geborene Fenninger) war eine der besten Kolleginnen von Lara Gut-Behrami im Ski-Weltcup und eine ihrer grössten Konkurrentinnen. Die Österreicherin holte Olympiagold, wurde mehrfache Weltmeisterin und entschied gleich dreimal den Gesamtweltcup für sich. 2015 zog sie sich die erste schwere Knieverletzung zu, 2019 kam ein weiterer Kreuzbandriss dazu. Obwohl sie nochmals auf die Piste zurückkehren wollte, schaffte sie es nicht. Veith beendete im Mai 2020 ihre erfolgreiche Karriere, weil ihr Körper nicht mehr mitspielen wollte.

2001 Silvano Beltrametti

Am 8. Dezember 2001 stürzt der aufstrebende Speed-Fahrer Silvano Beltrametti in der Abfahrt von Val d'Isère schwer. Mit Tempo 120 km/h verliert der Bündner nach einer kleinen Unachtsamkeit die Kontrolle, donnert durch zwei Fangnetze und prallt gegen einen Pfosten. Dabei wird seine Wirbelsäule schwer verletzt – und rund zwei Stunden nach dem Unfall herrscht traurige Gewissheit: Beltrametti ist querschnittgelähmt und wird für den Rest seines Lebens im Rollstuhl sitzen. Der Unfall ist Auslöser für strengere Sicherheitsmassnahmen. Es werden etwa blaue Linien eingeführt, die den Fahrern die Richtung zum nächsten Tor anzeigen sollen. Für Beltrametti und seine Karriere kommt dies aber zu spät. Beltrametti wird danach Hotelier in Lenzerheide, GR.

2013 Daniel Albrecht

Im Training der Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel wird Daniel Albrecht im Januar 2009 der Zielsprung zum Verhängnis. Mit rund 138 km/h rast Albrecht auf den Sprung zu, gerät in der Luft in Rücklage und knallt 70 Meter später brutal auf die Piste. Der Walliser bleibt regungslos liegen – und kämpft in den folgenden Wochen um sein Leben. Albrecht liegt auf der Intensivstation in Innsbruck mit einem schweren Schädel-Hirn-Trauma und Lungenverletzungen über drei Wochen im künstlichen Koma. Als er aufwacht, weiss Albrecht nicht, wer er ist – und muss gar wieder neu lernen zu sprechen. Zwar kehrt Albrecht mehr als 22 Monate nach dem Sturz noch einmal zurück in den Weltcup. Zählbare Resultate kann er aber nicht herausfahren. Im Oktober 2013 verkündet Albrecht im Alter von 30 Jahren schliesslich seinen Rücktritt.

2018 Julia Mancuso

Die Amerikanerin gab Gas auf der Skipiste und auch daneben. Mancuso galt im Skizirkus als Lebefrau, war für jeden Spass zu haben. Leider hatte die vierfache Medaillengewinnerin an Olympischen Spielen immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Chronische Hüftprobleme, mehrere Operationen, jahrelang fuhr sie mit Schmerzen. 2018 musste sie deshalb tschüss sagen, Mancuso meinte, sie habe den Kampf gegen ihre Hüftprobleme verloren. Ihr 399 und letztes Weltcuprennen bestritt sie im Wonder-Woman-Kostüm.

2019 Aksel Lund Svindal

Er gehört zu den erfolgreichsten Skifahrern der letzten Jahre. Zweimal Olympiagold, fünf Weltmeistertitel, zweifacher Gesamtweltcupsieger. Doch Svindal fuhr in seiner Karriere fast so viele Verletzungen wie Siege ein. 2007 erlitt er bei einem Sturz in Beaver Creek einen Jochbeinbruch, einen doppelten Nasenbeinbruch und eine tiefe Schnittwunde am Gesäss. Vorübergehend musste ein künstlicher Darmausgang gelegt werden. Im Herbst 2014 erlitt Svindal beim Fussball einen Achillessehnen-Riss. Im Januar 2016 kam ein Kreuzbandriss dazu. 2019 beendete er seine Karriere wegen anhaltenden Knieproblemen. Vier Jahre lang waren der Norweger und US-Girl Julia Mancuso das prominenteste Pärchen im Ski-Zirkus. 2013 dann die Trennung.

2023 Mauro Caviezel

Die grosse Leidensgeschichte von Mauro Caviezel nimmt im Januar 2021 ihren Lauf. Im Training zur Abfahrt von Garmisch stürzt Caviezel schwer und zieht sich nebst anderen Verletzungen ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Die Saison 2021/22 fällt anschliessend komplett ins Wasser. Ende November 2022 kehrt Caviezel zurück. Das Comeback ist aber nicht von langer Dauer. Bei seinem zweiten Renneinsatz, dem Super-G von Lake Louise, stürzt Caviezel erneut und zieht sich wieder ein Schädel-Hirn-Trauma zu. Am 10. Januar 2023 verkündet er seinen Rücktritt und erklärt: «Es geht mir leider nicht gut genug, um wieder in den Skirennsport einzusteigen.»

2020 Marc Gisin

Immer wieder wird Marc Gisin in seiner elfjährigen Karriere von Verletzungen zurückgeworfen. 2012 reisst er sich das Kreuzband. 2015 erleidet er ein Schädel-Hirn-Trauma mit Hirnblutung. Noch schlimmer erwischt es ihn in der Abfahrt von Gröden 2018. Er zieht sich bei einem Sturz erneut ein Schädel-Hirn-Trauma zu sowie mehrere Brüche und eine Lungenquetschung, die ihn beinahe das Leben kostet. Dennoch kämpft sich der Engelberger Mal für Mal in den Weltcup zurück. Von den Verletzungen erholt sich sein Körper aber nie ganz. 2020 tritt er zurück.

2025? Andrea Ellenberger

Im letzten Dezember bricht sich Andrea Ellenberger im Training das rechte Bein und reisst sich das Kreuzband am linken Knie. Diesen Sommer verkündet sie: «Ich werde in der Saison 2025/26 keine Rennen bestreiten. Das Bein heilt, und auch die Nerven scheinen langsam Fortschritte zu machen. Trotzdem braucht es viel Geduld und Akzeptanz.» Ob sie je wieder auf die Weltcup-Pisten zurückkehren wird, ist derzeit fraglich. Die 32-Jährige, die im Sommer heiratete, hat einen neuen Job angetreten und will sich zur Sportpsychologin ausbilden lassen. Bis zum Trainingsunfall ist sie 53 Weltcuprennen gefahren. Zurückgetreten ist sie noch nicht.

Das könnte dich auch interessieren