Gut-Behrami verpasst Bronze hauchdünn – Brignone vergoldet ihre Karriere 13.02.2025

Lara Gut-Behrami fährt bei ihrem letzten WM-Rennen auf den fünften Platz. Sie verpasst eine allerletzte Medaille hauchdünn, enttäuscht ist sie deswegen aber nicht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami fährt bei ihrem letzten WM-Rennen auf den fünften Platz.

«Ich wäre gerne die sechs Hundertstel schneller gefahren, aber von einer Enttäuschung bin ich weit weg», sagt die Tessinerin.

Sie freut sich nun wieder auf den Weltcup, der bei den Frauen in Sestriere am letzten Februar-Wochenende weitergeht. Mehr anzeigen

«Es war mein letztes WM-Rennen», sagt Lara Gut-Behrami nach dem Riesenslalom in Saalbach. Dieser Fakt war schon länger bekannt, nun ist er Tatsache.

Bei ihrem allerletzten WM-Rennen ihrer Karriere fährt die 33-Jährige auf den fünften Platz. Winzige sechs Hundertstel trennen die neunfache WM-Medaillengewinnerin von einer zehnten Medaille. «Schade, sechs Hundertstel wären machbar gewesen», sagt sie bei «SRF».

Der verpassten Medaille trauert sie jedoch nicht nach. Ganz im Gegenteil: «Ich bin froh, dass die WM vorbei ist.» An Weltmeisterschaften werde direkt von einer Enttäuschung gesprochen, wenn man den Sprung auf das Podest verpasse. «Schade», findet Gut-Behrami. Es gehe um noch viel mehr als um Edelmetall.

So sei ihr in den vergangenen Jahren immer mehr bewusst geworden, wie wichtig es sei, am Start zu stehen und nicht einfach nur an den Sieg zu denken. «Man spürt nicht nur bei einem Sieg Emotionen.»

Lara Gut-Behrami wäre bei ihrem letzten WM-Rennen gerne auf das Podest gefahren – enttäuscht ist sie aber über das Verpassen der Medaille nicht. KEYSTONE

«Es war wie als Kind – mein Vater steckte den Lauf»

Gut-Behrami hält fest: «Ich wäre gerne die sechs Hundertstel schneller gefahren, aber von einer Enttäuschung bin ich weit weg.» Dass ihr Vater den ersten Lauf steckte, zaubert ihr ein Lächeln ins Gesicht. «Es war wie als Kind – mein Vater steckte den Lauf. Es war speziell.»

Die Tessinerin freut sich nun wieder auf den Weltcup, denn da sei viel weniger von Enttäuschungen die Rede. Am letzten Februar-Wochenende steht im italienischen Sestriere der Riesenslalom auf dem Programm und Gut-Behrami wird voraussichtlich eines bewusst tun: mit Dankbarkeit am Start stehen.

