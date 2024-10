Tränen statt Saisonstart bei Gut-Behrami: «Fällt mir unglaublich schwer» Schock für Lara Gut-Behrami kurz vor dem Saisonauftakt in Sölden: Die Tessinerin muss nach der Besichtigung für den Riesenslalom Forfait geben. In einem emotionalen Interview mit SRF erklärt sie den Entscheid. 26.10.2024

Schock für Lara Gut-Behrami kurz vor dem Saisonauftakt in Sölden: Die Tessinerin muss nach der Besichtigung der Piste für den Riesenslalom Forfait geben. Bei SRF erklärt sie den Entscheid unter Tränen.

Zwar sei ihr Knie gesund, das Risiko aber trotzdem zu hoch, erklärt die Schweizerin in einem emotionalen Interview.

«Ich bin noch nicht 100 Prozent fit. Man kann nicht an den Start gehen und so etwas riskieren», erklärt Lara Gut-Behrami in einem emotionalen Interview nach der Besichtigung der Piste in Sölden bei «SRF». «Ich habe gehofft, dass ich das bis zum Ende noch hinkriege. Ich würde so gerne fahren, aber ich kann mir nicht leisten, etwas zu riskieren.»

Es fehle das Vertrauen und es fühle sich nicht 100 Prozent richtig an. «Das Knie ist eigentlich gesund», sagt die Schweizerin, der der Entscheid sichtlich nahe geht. Sie könne es aber nicht richtig ausblenden und deshalb sei das Risiko viel zu gross. «Es fällt mir unglaublich schwer, auf dieses Rennen zu verzichten, aber es ist so», ergänzt Gut-Behrami mit Tränen in den Augen.

Gut-Behrami wäre kurz nach 10.00 Uhr mit der Startnummer 4 in den ersten Weltcup-Riesenslalom der Saison gestartet. Am Donnerstag hatte sie von einem schwierigen letzten Monat berichtet. Wegen einer hartnäckigen Grippe habe sie drei Wochen nicht trainieren können, so die Gesamtweltcupsiegerin von 2023/24.

