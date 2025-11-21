Lara Gut-Behrami im Training schwer gestürzt

Lara Gut-Behrami ist im Super-G-Training schwer gestürzt. Bild: KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ist im Training in Copper Mountain schwer gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin. Das bestätigt Swiss-Ski am Freitag.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

Lara Gut-Behrami ist am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer gestützt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilt. Gemäss «Blick» soll sich die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin beim Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen haben, ausserdem wird ein möglicher Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden befürchtet.

Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, heisst es weiter. Zum Ausmass der Verletzung werde erst nach diesen Untersuchungen eine Aussage möglich sein.

Sollten sich die Mutmassungen über eine schwere Knieverletzung bestätigen, wäre das für Gut-Behrami wohl gleichbedeutend mit dem Karriereende. Die 34-Jährige hat schon vor längere Zeit angekündigt, nach dieser Saison zurückzutreten. In ihrer Karriere gewann Gut-Behrami zweimal den Gesamtweltcup, Olympia- und WM-Gold sowie 48 Weltcup-Rennen.

Wieder das linke Knie

Es wäre nicht das erste Mal, dass Gut-Behrami die Schattenseiten des Skirennsports kennenlernt. Ihr linkes Knie war schon einmal von einer schweren Verletzung betroffen. An der Heim-WM 2017 in St. Moritz hatte sie sich beim Einfahren für den Kombinations-Slalom einen Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Meniskus-Verletzung erlitten. Dies war jedoch nicht ihre erste grosse Verletzung. Zuvor hatte Gut-Behrami die komplette Saison 2009/10 verpasst, nachdem sie in der Vorbereitung im Riesenslalom-Training in Saas-Fee nach einem Innenskifehler schwer gestürzt und sich eine Luxation an der rechten Hüfte zugezogen hatte.

Mit Podestplatz gestartet

Ihre letzte Saison war für Gut-Behrami gut angelaufen. Ende Oktober beim Weltcup-Start in Sölden fuhr die 48-fache Weltcup-Siegerin im Riesenslalom als Dritte auf Podest. Nun wollte sie sich bei optimalen Bedingungen in Nordamerika auf den Speed-Auftakt in der zweiten Dezember-Woche in St. Moritz vorbereiten.

Vor den zwei Abfahrten und einem Super-G im Engadin macht der Frauen-Weltcup allerdings noch in Copper Mountain, Colorado, und im kanadischen Tremblant Halt. An diesen zwei Stationen hätten für Gut-Behrami total gleich drei Riesenslaloms auf dem Programm gestanden.