Lara Gut-Behrami im Training schwer gestürzt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Karriereende für Ski-Star? Lara Gut-Behrami im Training schwer gestürzt

Luca Betschart

21.11.2025

Lara Gut-Behrami ist im Super-G-Training schwer gestürzt.  
Lara Gut-Behrami ist im Super-G-Training schwer gestürzt.  
Bild: KEYSTONE

Lara Gut-Behrami ist im Training in Copper Mountain schwer gestürzt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin. Das bestätigt Swiss-Ski am Freitag.

Redaktion blue Sport

21.11.2025, 09:39

21.11.2025, 11:33

Lara Gut-Behrami ist am Donnerstag im Super-G-Training in Copper Mountain, Colorado, schwer gestützt. Erste Abklärungen vor Ort deuten auf eine Verletzung am linken Knie hin, wie Swiss-Ski am Freitag mitteilt. Gemäss «Blick» soll sich die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin beim Sturz eine Gehirnerschütterung zugezogen haben, ausserdem wird ein möglicher Kreuzbandriss und ein Meniskusschaden befürchtet.

Die Olympiasiegerin im Super-G werde so rasch wie möglich von Nordamerika in die Schweiz zurückkehren, um umfassende medizinische Untersuchungen durchführen zu lassen, heisst es weiter. Zum Ausmass der Verletzung werde erst nach diesen Untersuchungen eine Aussage möglich sein.

Sollten sich die Mutmassungen über eine schwere Knieverletzung bestätigen, wäre das für Gut-Behrami wohl gleichbedeutend mit dem Karriereende. Die 34-Jährige hat schon vor längere Zeit angekündigt, nach dieser Saison zurückzutreten. In ihrer Karriere gewann Gut-Behrami zweimal den Gesamtweltcup, Olympia- und WM-Gold sowie 48 Weltcup-Rennen.

Wieder das linke Knie

Es wäre nicht das erste Mal, dass Gut-Behrami die Schattenseiten des Skirennsports kennenlernt. Ihr linkes Knie war schon einmal von einer schweren Verletzung betroffen. An der Heim-WM 2017 in St. Moritz hatte sie sich beim Einfahren für den Kombinations-Slalom einen Riss des vorderen Kreuzbandes und eine Meniskus-Verletzung erlitten. Dies war jedoch nicht ihre erste grosse Verletzung. Zuvor hatte Gut-Behrami die komplette Saison 2009/10 verpasst, nachdem sie in der Vorbereitung im Riesenslalom-Training in Saas-Fee nach einem Innenskifehler schwer gestürzt und sich eine Luxation an der rechten Hüfte zugezogen hatte.

Mit Podestplatz gestartet

Ihre letzte Saison war für Gut-Behrami gut angelaufen. Ende Oktober beim Weltcup-Start in Sölden fuhr die 48-fache Weltcup-Siegerin im Riesenslalom als Dritte auf Podest. Nun wollte sie sich bei optimalen Bedingungen in Nordamerika auf den Speed-Auftakt in der zweiten Dezember-Woche in St. Moritz vorbereiten.

Vor den zwei Abfahrten und einem Super-G im Engadin macht der Frauen-Weltcup allerdings noch in Copper Mountain, Colorado, und im kanadischen Tremblant Halt. An diesen zwei Stationen hätten für Gut-Behrami total gleich drei Riesenslaloms auf dem Programm gestanden.

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

01.10.2025

Meistgelesen

Lara Gut-Behrami im Training schwer gestürzt
Viehfrachter mit 3000 Rindern an Bord ist nicht mehr zu orten
«Du Schweinchen» – jetzt spricht das Weisse Haus zu Trumps Reporter-Beleidigung
«Ich will, dass Mama und Papa sich wieder vertragen – sie lieben sich doch»
Mexikanische Kandidatin wird zur Miss Universe gekürt – begleitet von Skandalen

Mehr aus dem Ressort

Ski-Sensation am Schilthorn. 16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege

Ski-Sensation am Schilthorn16-Jährige verhindert in ihren ersten Profi-Rennen gleich zwei Schweizer Mehrfach-Siege

Mehr als nur ein Einfädler?. Olympia-Saison startet mit Alarmzeichen

Mehr als nur ein Einfädler?Olympia-Saison startet mit Alarmzeichen

Beeindruckende Schweizer Serie gerissen. Meillard ratlos: «Das Gefühl war nicht so schlecht, ich weiss nicht, warum ich so langsam war»

Beeindruckende Schweizer Serie gerissenMeillard ratlos: «Das Gefühl war nicht so schlecht, ich weiss nicht, warum ich so langsam war»