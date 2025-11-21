  1. Privatkunden
Laut Vertrauensarzt Lara Gut-Behrami soll Kreuzband und Innenband gerissen haben

Sven Ziegler

21.11.2025

Im Training schwer gestürzt: Lara Gut-Behrami.
Im Training schwer gestürzt: Lara Gut-Behrami.
Bild: John Locher/AP/dpa

Lara Gut-Behrami bestätigt gegenüber ihrem Vertrauensarzt, dass sie sich am Donnerstag beim Speed-Training in Copper Mountain in den USA schwer verletzt hat. Dies meldet «Le Nouvelliste».

Sven Ziegler

21.11.2025, 15:34

21.11.2025, 16:10

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lara Gut-Behrami ist am Donnerstag im Training schwer gestürzt und hat sich am linken Knie verletzt.
  • Laut ihrem früheren Operateur Olivier Siegrist sind das Kreuzband, das Innenband und der Meniskus betroffen.
  • Gut-Behrami will nach Europa zurückkehren und sich Anfang nächster Woche ärztlich untersuchen lassen.
Mehr anzeigen

Lara Gut-Behrami hat bei einem Trainingssturz in den USA schwere Knieverletzungen erlitten. Die 34-Jährige kam am Donnerstag in Copper Mountain zu Fall. Swiss-Ski bestätigte anschliessend den Unfall, ohne genauer auf das Ausmass der Verletzung einzugehen. 

Mehrere Medien berichteten früh von einem Kreuzbandriss und einer Meniskusverletzung. Der Genfer Kniespezialist Olivier Siegrist, der die Tessinerin bereits vor acht Jahren operiert hatte, wurde von Gut-Behrami noch am frühen Freitagmorgen kontaktiert. «Sie hat mich angerufen, weil ich ihr Knie gut kenne. Ihr vorderes Kreuzband und das Innenband sind gerissen. Sie hat ausserdem eine Meniskusverletzung», sagt Siegrist gegenüber «Le Nouvelliste» (zahlungspflichtig). Eine genaue Untersuchung könne aber erst Anfang kommender Woche durchgeführt werden.

Gut-Behrami ist «enttäuscht»

Der Grund: Die Rückreise der Athletin verzögert sich. «Alle Flüge sind voll. Sie wird erst am Sonntagabend in Mailand landen», erklärt Siegrist. Selbst behandelt er Gut-Behrami heute nicht mehr – er ist inzwischen pensioniert. «Ich habe ihr auch erklärt, dass ich sie gern sehe, aber nicht mehr arbeite. Deshalb werde ich sie gemeinsam mit meinem Nachfolger am Hôpital de la Tour in Genf, Julien Billières, empfangen, der der verantwortliche Chirurg sein wird.»

Siegrist beschreibt die Stimmung der Skirennfahrerin als gefasst: «Sie ist enttäuscht, aber sehr realistisch. Sie weiss, dass Verletzungen zum Risiko eines jeden Skifahrers gehören.» Über die Frage, ob die Verletzung ihre angekündigte Abschiedssaison vorzeitig beendet, will er nicht spekulieren.

Gut-Behrami hatte Ende Oktober in Sölden ihre letzte Weltcupsaison eröffnet – und war mit einem Podestplatz stark gestartet. Wie es weitergeht, wird erst nach den medizinischen Abklärungen der kommenden Woche klar sein.

Reporter Zappella hofft auf Ski-Götter. Ein solches Ende hätte Lara Gut-Behrami sicher nicht verdient

Reporter Zappella hofft auf Ski-GötterEin solches Ende hätte Lara Gut-Behrami sicher nicht verdient

Mehr zu Lara Gut-Behrami

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Gut-Behrami: «Aus einer Familiengeschichte wurde eine 20-jährige Karriere»

Vor dem Start in ihre letzte Weltcup-Saison steht Lara Gut-Behrami an einer Pressekonferenz Red und Antwort und spricht ihrer Familie einen grossen Dank aus.

01.10.2025

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

10.07.2025

