Lara Gut-Behrami verzichtete wohl auf Hunderttausende Franken

Lara Gut-Behrami zeigte sich diese Saison ohne Logo über der Stirn. KEYSTONE

Lara Gut-Behrami fuhr in der Saison 2024/25 ohne Kopfsponsor. Damit dürfte die Tessinerin gemäss «Blick» auf mehrere Hunderttausend Franken verzichtet haben.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lara Gut-Behrami fuhr die gesamte Weltcup-Saison ohne Kopfsponsor.

Damit verzichtete die Tessinerin gemäss «Blick» auf Einnahmen von rund einer halben Million Franken.

Das wäre wohl mehr Geld gewesen, als die 33-Jährige mit Preisgeldern in diesem Winter einfuhr (356'000 Franken). Mehr anzeigen

Es war die grosse Story vor Beginn der Weltcup-Saison im Herbst: Lara Gut-Behrami und der Schokoladenhersteller Camille Bloch (Ragusa) lösen ihre langjährige Partnerschaft auf. Rund 12 Jahre war die Tessinerin das bekannteste Werbe-Gesicht der Schokoladen-Marke gewesen.

Gut-Behrami warb auf ihrem Kopf für den Schokoriegel Ragusa. Ob auf dem Helm, auf einem silbernen Cap, welches sie bei Siegen mit Filzstift-Kreuzen versah oder auf Kopfbändern: Gut-Behrami und Ragusa, das gehörte einfach zusammen.

Aus unbekannten Gründen entschied sich die 33-Jährige daraufhin gegen einen neuen Sponsor und fuhr die gesamte Saison ohne Logo auf der Stirn. Wie der «Blick» berichtet, verzichtete die mittlerweile 100-fache-Weltcup-Podestfahrerin damit auf mehrere Hunderttausend Franken.

Gemäss der Zeitung soll Gut-Behrami für ihre Partnerschaft mit Camille Bloch über 12 Jahre einen mittleren, sechsstelligen Betrag eingestrichen haben. Pro Saison dürften das somit rund 400'000 - 500'000 Franken gewesen sein.

Finanzielle Sorgen muss sich die Tessinerin deswegen allerdings keine machen. Gemäss FIS kassierte Gut-Behrami in dieser Saison insgesamt Preisgelder in der Höhe von 356'190 Franken. Über ein Viertel davon (94'000 Franken) sahnte sie bei ihren beiden letzten Rennen am Weltcup-Finale in Sun Valley ab.

