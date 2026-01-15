Odermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit

Im 1. Training zur Lauberhorn-Abfahrt hatten die Italiener am Dienstag dominiert und die Plätze 1 bis 3 belegt. Und auch im Abschlusstraining ist mit Giovanni Franzoni ein Italiener der Schnellste. Die Schweizer können – oder wollen – mit den Besten noch nicht mithalten.
Marco Odermatt ist als 13. noch der schnellste Schweizer, bremst während seiner Fahrt aber immer wieder ab und legt die Karten damit noch nicht auf den Tisch.
Nur im ersten Streckenabschnitt verliert er sehr viel Zeit auf die Konkurrenz. «Ich weiss auch nicht genau, was da schief lief. Ich habe die Startkurve nicht gut getroffen», sagt Odermatt zu SRF. Mit den Trainingsleistungen sei er sonst aber zufrieden.
Der zweite Schweizer Favorit, Franjo von Allmen, verliert über fünf Sekunden auf die Bestzeit. Im Interview mit SRF erklärt er, dass er einen Stein erwischt habe. «Ich mache mir jetzt noch keinen Kummer. Schauen wir dann beim Rennen, wie es aussieht.»
Wie schon im ersten Training ist Giovanni Franzoni der Schnellste. Der Italiener zieht voll durch und ist über eine Sekunde schneller als die beiden Franzosen Maxence Muzaton und Nils Allegre.
Hiltbrand verliert viel Zeit
Als letzte Schweizer nimmt Livio Hiltbrand das Training in Angriff. Er reiht sich mit fast sechs Sekunden Rückstand zuhinterst ein.
Franzoni zieht durch und führt
Mit über einer Sekunde Vorsprung kommt Giovanni Franzoni ins Ziel. Im Gegensatz zu seinen Kontrahenten zieht Franzoni voll durch.
Kohler im Ziel
Marco Kohler klassiert sich in den Regionen von Hintermann und Rogentin.
Miggiano fast drei Sekunden zurück
Alessio Miggiano wird am Samstag seine Premiere in der Lauberhornabfahrt geben. Im Training kann er mit den Besten noch nicht mithalten.
Odermatt als Sechster im Ziel
Marco Odermatt verliert bei der ersten Zwischenzeit schon über eine Sekunde. Danach hält er den Rückstand aber in Grenzen.
Allegre mit neuer Bestzeit
Der Franzose Nils Allegre bremst unten auch ab, trotzdem reicht es zur klaren neuen Bestzeit.
Monney in drei Abschnitten der Schnellste
Im untersten Streckenteil fährt Monney der Konkurrenz davon. Weil er oben aber viel Zeit verliert, reicht es «nur» zu Zwischenrang 5 mit knapp einer Sekunde Rückstand.
Stefan Rogentin auf Zwischenrang 6
Rogentin hält relativ gut mit und kommt als Sechster ins Ziel.
Von Allmen verliert über drei Sekunden
Franjo von Allmen verliert schon oben viel Zeit. «Er hat Grip-Probleme», ist sich SRF-Co-Kommentator Beat Feuz sicher.
Grosser Rückstand für Murisier
Justin Murisier kommt als zweiter Schweizer ins Ziel, mit 2.77 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.
Bennett führt
Der US-Amerikaner Bryce Bennett tritt als Erster voll aufs Gaspedal. Vor dem Ziel bremst er stark ab, dennoch reicht es für die Bestzeit.
Los geht's!
Niels Nintermann eröffnet das Training. Er kommt ins Ziel und setzt mit 2:30.30 eine erste Richtzeit.
Startliste des Abschlusstrainings
Insgesamt nehmen 63 Fahrer am Abfahrts-Abschlusstraining teil, davon kommen 10 aus der Schweiz. Um 12.30 Uhr gehts los.
Die Startliste
- Niels Hintermann 🇨🇭
- Daniel Hemetsberger
- Cameron Alexander
- Crawford James
- Bryce Bennett
- Ryan Cochran-Siegle
- Justin Murisier 🇨🇭
- Franjo von Allmen 🇨🇭
- Stefan Rogentin 🇨🇭
- Dominik Paris
- Alexis Monney 🇨🇭
- Vincent Kriechmayr
- Nils Allegre
- Miha Hrobat
- Marco Odermatt 🇨🇭
- Adrian Smiseth Sejersted
- Stefan Babinsky
- Florian Schieder
- Mattia Casse
- Elian Lehto
- Maxence Muzaton
- Alessio Miggiano 🇨🇭
- Adrien Theaux
- Nils Alphand
- Marco Kohler 🇨🇭
- Blaise Giezendanner
- Giovanni Franzoni
- Romed Baumann
- Brodie Seger
- Lars Rösti 🇨🇭
35. Livio Hiltbrand 🇨🇭