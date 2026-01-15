Odermatt rätselt nach langsamem Start ++ Von Allmen verliert 5 Sekunden auf Bestzeit

Marco Odermatt legt die Karten in Wengen noch nicht auf den Tisch. Keystone

Im 1. Training zur Lauberhorn-Abfahrt hatten die Italiener am Dienstag dominiert und die Plätze 1 bis 3 belegt. Und auch im Abschlusstraining ist mit Giovanni Franzoni ein Italiener der Schnellste. Die Schweizer können – oder wollen – mit den Besten noch nicht mithalten.

Redaktion blue Sport Patrick Lämmle

Marco Odermatt ist als 13. noch der schnellste Schweizer, bremst während seiner Fahrt aber immer wieder ab und legt die Karten damit noch nicht auf den Tisch.

Nur im ersten Streckenabschnitt verliert er sehr viel Zeit auf die Konkurrenz. «Ich weiss auch nicht genau, was da schief lief. Ich habe die Startkurve nicht gut getroffen», sagt Odermatt zu SRF. Mit den Trainingsleistungen sei er sonst aber zufrieden.

Der zweite Schweizer Favorit, Franjo von Allmen, verliert über fünf Sekunden auf die Bestzeit. Im Interview mit SRF erklärt er, dass er einen Stein erwischt habe. «Ich mache mir jetzt noch keinen Kummer. Schauen wir dann beim Rennen, wie es aussieht.»

Wie schon im ersten Training ist Giovanni Franzoni der Schnellste. Der Italiener zieht voll durch und ist über eine Sekunde schneller als die beiden Franzosen Maxence Muzaton und Nils Allegre.

Die Top 30 im Abschlusstraining. fis-ski.com

