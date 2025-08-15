Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern» Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport. 30.07.2025

Ski-Talent Lenz Hächler hat sich während des Trainingscamps in Zermatt am Fuss verletzt und verpasst das Trainingslager in Südamerika. Er hatte sich erst gerade von einem Mountainbike-Sturz erholt.

Andreas Lunghi Andreas Lunghi

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Wie «Swiss Ski» mitteilt, hat sich Lenz Hächler im Trainingscamp in Zermatt am rechten Fuss verletzt und verpasst das Trainingslager in Südamerika.

Gemäss «Blick» hat sich der 22-Jährige beim Spikeballspielen verletzt.

Der Saisonstart Ende Oktober soll nicht in Gefahr sein. Hächler hat neu einen fixen Weltcup-Startplatz. Mehr anzeigen

«Schritt für Schritt bin ich in den Trainingsalltag zurückgekehrt. Seit mehreren Wochen trainiere ich wieder Vollgas. Ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist», gab Lenz Hächler kürzlich gegenüber blue Sport ein Update nach seinem Mountainbike-Sturz von Ende Mai.

An den Sturz erinnere er sich nicht mehr, es gehe ihm jetzt aber wieder gut. «Die Gehirnerschütterung und die Rippen sind super verheilt. Ich hatte im Kopf nie Symptome. Es ging von Anfang an aufwärts.»

Dieser Aufwärtstrend wird nun allerdings gestoppt. Denn wie «Swiss Ski» am Freitag mitteilt, hat sich Hächler eine Teilruptur der äusseren Bänder des rechten Fussgelenks zugezogen. Gemäss «Blick» habe sich der 22-Jährige beim Spikeballspielen verletzt.

Als Folge kann er nicht am anstehenden Trainingslager in Südamerika teilnehmen. Für den Slalom-Juniorenweltmeister von 2024 soll der Saisonstart Ende Oktober nicht in Gefahr sein, doch seine Vorbereitung wird zum zweiten Mal ausgebremst.

Dabei ist diese Saisonvorbereitung die bisher wichtigste in seiner noch jungen Karriere. Er hat erstmal einen fixen Weltcup-Startplatz und gehört der Riesenslalom-Trainingsgruppe von Marco Odermatt und Co. an. Dieser wird er nun mit etwas Verspätung beitreten.

Mehr Videos aus dem Ressort