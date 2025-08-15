  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er verpasst Trainingslager in Südamerika Lenz Hächler erneut von einer Verletzung ausgebremst

Andreas Lunghi

15.8.2025

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Ski-Talent Lenz Hächler hat sich während des Trainingscamps in Zermatt am Fuss verletzt und verpasst das Trainingslager in Südamerika. Er hatte sich erst gerade von einem Mountainbike-Sturz erholt.

Andreas Lunghi

15.08.2025, 16:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wie «Swiss Ski» mitteilt, hat sich Lenz Hächler im Trainingscamp in Zermatt am rechten Fuss verletzt und verpasst das Trainingslager in Südamerika.
  • Gemäss «Blick» hat sich der 22-Jährige beim Spikeballspielen verletzt.
  • Der Saisonstart Ende Oktober soll nicht in Gefahr sein. Hächler hat neu einen fixen Weltcup-Startplatz.
Mehr anzeigen

«Schritt für Schritt bin ich in den Trainingsalltag zurückgekehrt. Seit mehreren Wochen trainiere ich wieder Vollgas. Ich bin sehr zufrieden, wie es gelaufen ist», gab Lenz Hächler kürzlich gegenüber blue Sport ein Update nach seinem Mountainbike-Sturz von Ende Mai.

An den Sturz erinnere er sich nicht mehr, es gehe ihm jetzt aber wieder gut. «Die Gehirnerschütterung und die Rippen sind super verheilt. Ich hatte im Kopf nie Symptome. Es ging von Anfang an aufwärts.»

Dieser Aufwärtstrend wird nun allerdings gestoppt. Denn wie «Swiss Ski» am Freitag mitteilt, hat sich Hächler eine Teilruptur der äusseren Bänder des rechten Fussgelenks zugezogen. Gemäss «Blick» habe sich der 22-Jährige beim Spikeballspielen verletzt.

Knallhartes Fitnesstraining. So brutal schwitzen Odermatt und Co. für die neue Ski-Saison

Knallhartes FitnesstrainingSo brutal schwitzen Odermatt und Co. für die neue Ski-Saison

Als Folge kann er nicht am anstehenden Trainingslager in Südamerika teilnehmen. Für den Slalom-Juniorenweltmeister von 2024 soll der Saisonstart Ende Oktober nicht in Gefahr sein, doch seine Vorbereitung wird zum zweiten Mal ausgebremst.

Dabei ist diese Saisonvorbereitung die bisher wichtigste in seiner noch jungen Karriere. Er hat erstmal einen fixen Weltcup-Startplatz und gehört der Riesenslalom-Trainingsgruppe von Marco Odermatt und Co. an. Dieser wird er nun mit etwas Verspätung beitreten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami über Zukunftspläne und Familiengründung

Lara Gut-Behrami steht vor ihrer letzten Saison als Ski-Profi. Die Tessinerin spricht im Interview mit blue Sport über ihre Zukunftspläne, Familiengründung und ihre neue Rolle als Investorin und Beraterin.

10.07.2025

Meistgelesen

«Zuerst Schock, dann Panik» – was Putins Krieg mit dem Leben der Russen macht
Putin kommt pünktlich +++ «Putin ist ein kluger Kerl – ich aber auch»: Jetzt spricht Trump
Hier warnt der Bund vor «grosser Gewittergefahr»
Roger Federer hat freie Sicht auf den Zürichsee
2.-Klasse-Reisende sitzen in 1. Klasse fest – SBB verlangen Aufpreis

Mehr Ski

Swiss-Ski-Boss tritt zurück. Urs Lehmann wird CEO der FIS: «Ich möchte ein Brückenbauer sein»

Swiss-Ski-Boss tritt zurückUrs Lehmann wird CEO der FIS: «Ich möchte ein Brückenbauer sein»

«Das einfachste JA». Ski-Fahrerin Joana Hählen hat sich verlobt

«Das einfachste JA»Ski-Fahrerin Joana Hählen hat sich verlobt

«Wir mussten etwas verändern». So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

«Wir mussten etwas verändern»So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet

Videos aus dem Ressort

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

10.07.2025

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

10.07.2025

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Ich hoffe, dass wir unsere Familie vergrössern können»

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Gut-Behrami: «Seit wir zusammen sind, sind wir schon 17 Mal umgezogen»﻿

Mehr Videos