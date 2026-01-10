  1. Privatkunden
Der nächste Odermatt? Lenz Hächler: «Es ist generell blöd, sich mit Marco zu vergleichen»

Jüri Christen und Luca Betschart aus Adelboden

10.1.2026

Lenz Hächler: «Mein Ziel ist es, zum zweiten Mal Weltcup-Punkte zu holen»

Lenz Hächler: «Mein Ziel ist es, zum zweiten Mal Weltcup-Punkte zu holen»

09.01.2026

Für die Heimrennen in Adelboden verfolgt Riesenslalom-Hoffnung Lenz Hächler ein klares Ziel und erklärt an einer Medienrunde, wieso er mit den Vergleichen zu Dominator Marco Odermatt nicht viel anfangen kann.

,

Jüri Christen und Luca Betschart aus Adelboden

10.01.2026, 06:30

10.01.2026, 08:04

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Samstag steht für die Riesenslalom-Cracks der Klassiker am Chuenisbärgli an. Mit am Start ist Lenz Hächler, der nach der Premiere im letzten Jahr zum zweiten Mal vor Heimpublikum antritt.
  • Das Ziel für den 22-Jährigen ist klar: Er will zum zweiten Mal in seiner Karriere in die Weltcup-Punkte fahren. «Es ist eine coole Chance hier», sagt Hächler. 
  • Zudem spricht der Zuger über die Vergleiche zwischen ihm und Teamkollege Marco Odermatt und stellt klar: «Er war in meinem Alter schon besser als ich. Deshalb macht ein Vergleich für mich keinen Sinn.»
Mehr anzeigen

Dank des Siegs in der Riesenslalom-Wertung im Europacup in der vergangenen Saison hat Lenz Hächler seit diesem Winter einen fixen Startplatz im Weltcup. Die grossen Erfolge auf höchster Stufe bleiben bisher aber aus. 

In fünf Riesenslaloms in dieser Saison schafft es Hächler nur in Beaver Creek (Schlussrang 19) in die Weltcup-Punkte. In Sölden und Copper Mountain scheidet der 22-Jährige aus, in Val d'Isère und Alta Badia verpasst Hächler die Qualifikation für den zweiten Lauf. Davon lässt sich der Zuger aber nicht aus der Ruhe bringen.

«Mit einer hohen Startnummer muss man riskieren, um sich für den zweiten Lauf zu qualifizieren. Ein Resultat alleine bringt einem nichts. Es ist sicher schwierig, in die Top 30 reinzukommen, weil auch eine gewisse Konstanz gefragt ist», sagt Hächler vor dem Heimrennen in Adelboden. «Aber das ist und war mir bewusst. Ich versuche, diese Challenge anzunehmen.»

«Odermatt war in meinem Alter schon besser»

Das Ziel für den Auftritt am Chuenisbärgli, wo er es bei seiner Premiere im letzten Jahr nicht ins Ziel schaffte, ist dementsprechend naheliegend. «Es ist eine coole Chance hier. Es ist mein Ziel, in den zweiten Lauf zu kommen und meine zweiten Weltcup-Punkte zu machen», sagt Hächler und fügt an: «Ich will befreit in dieses Rennen gehen, versuche anzugreifen und mir die Passagen rauszunehmen, wo es gilt, das Risiko zu dosieren und schlau zu fahren. Ich bin zuversichtlich, dass es mit einem guten Plan und einer guten Umsetzung gut kommt.»

Hächler will Schritt für Schritt nehmen – und bildet sich auch ob der erhaltenen Vorschusslorbeeren nichts ein. Angesprochen darauf, in den Medien teilweise als «nächster Odermatt» bezeichnet zu werden, stellt er klar: «Generell ist es blöd oder unmöglich, sich mit Marco zu vergleichen. Er war in meinem Alter schon besser als ich. Deshalb macht ein Vergleich für mich keinen Sinn. Ich habe das Gefühl, ich konnte gut mit diesen Artikeln umgehen.»

Das sagen Odermatt, Meillard und Co. vor dem Heimrennen

Odermatt über Rennpause: «Es ist nicht so, dass ich nur Guetzli gegessen habe»

Odermatt über Rennpause: «Es ist nicht so, dass ich nur Guetzli gegessen habe»

08.01.2026

Meillard: «Emotionen, die wir fast nur in Adelboden erleben können»

Meillard: «Emotionen, die wir fast nur in Adelboden erleben können»

08.01.2026

Tumler kritisiert die FIS: «Das ist oft nicht Weltcup-Niveau»

Tumler kritisiert die FIS: «Das ist oft nicht Weltcup-Niveau»

08.01.2026

«Dann ist sicher Grosses möglich» – Aerni will in Adelboden angreifen

«Dann ist sicher Grosses möglich» – Aerni will in Adelboden angreifen

08.01.2026

