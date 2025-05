Lenz Hächler will auch im Weltcup seine Klasse unter Beweis stellen. KEYSTONE

Lenz Hächler, frischgebackener Nachwuchssportler des Jahres, will sein Preisgeld in ein umweltfreundliches Auto stecken. Das Zuger-Ski-Talent freut sich, nun im Weltcup-Team mit Odermatt & Co. zu stehen. Auf den Slalom verzichtet er aber – trotz WM-Gold bei den Junioren.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lenz Hächler aus Oberwil ZG wurde zum Nachwuchssportler des Jahres gewählt und steht vor seinem Weltcup-Debüt im Riesenslalom. Letzte Saison gewann der 22-Jährige im Europacup den Gesamt-Weltcup.

Trotz Slalom-Gold an der Junioren-WM konzentriert er sich künftig auf Riesenslalom und Speed-Disziplinen – aus gesundheitlichen Gründen.

Mit dem Preisgeld von 12'000 Franken plant Hächler die Anschaffung eines E-Autos, obwohl er bisher überzeugter ÖV-Nutzer war. Mehr anzeigen

Der 22-jährige Skirennfahrer Lenz Hächler aus Oberwil im Kanton Zug hat einen erfolgreichen Frühling hinter sich: An der Sporthilfe-Gala in Horgen wurde er deshalb zum Nachwuchssportler des Jahres gewählt.

Als Europacup-Gesamtsieger hat er sich einen fixen Riesenslalom-Startplatz im Weltcup gesichert. Neu heissen die Teamkollegen in seiner Trainingsgruppe Marco Odermatt, Justin Murisier, Thomas Tumler und Gino Caviezel.

Für Hächler ein Meilenstein: «Das ist sehr cool. Ich kenne sie alle zwar noch nicht so gut, aber wie man hört, verstehen sie sich auch abseits der Piste sehr gut», sagt er gegenüber dem «Blick».

ÖV war gut, aber jetzt muss er auf die Strasse

An der Gala bekam Hächler ein Preisgeld im Höhe von 12’000 Franken. Den Zustupf wird er in ein Elektro- oder Hybridauto investieren: «Ich fahre sehr gerne mit dem ÖV. Aber manchmal wäre ein Auto hilfreich, um Energie zu sparen.» Zur Nachwuchs-Gala am Zürichsee reiste er mit Zug und Bus an.

Gas geben will er auf der Piste. Der Allrounder, der bei der Junioren-WM 2024 im Slalom Gold holte, wird aber künftig auf diese Disziplin verzichten: «Ich hatte gesundheitliche Probleme mit dem Schienbein, und die traten im Slalom am intensivsten auf. Deshalb konzentriere ich mich jetzt voll auf Riesenslalom und die Speed-Disziplinen.»

