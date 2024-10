Kehrt Lindsey Vonn mit künstlichem Kniegelenk in den Ski-Weltcup zurück? IMAGO/USA TODAY Network

Lindsey Vonn liebäugelt gemäss einem Medienbericht mit einer Rückkehr in den Ski-Weltcup. Sie arbeitet daran, im Dezember als Vorfahrerin zu starten. Gelingt dieser Test, will sie wieder Rennen bestreiten.

lih Linus Hämmerli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn trat 2019 vom Profisport zurück. Seit April hat sie ein künstliches Kniegelenk.

Wie «Blick» berichtet, arbeitet die 39-Jährige an ihrem Comeback.

Ihr erstes Vorhaben: Im Dezember will sie in Beaver Creek als Vorfahrerin starten. Sofern dieses Vorhaben erfolgreich ist, plant sie eine Rückkehr in den Weltcup. Mehr anzeigen

Kommt es nach der Rückkehr von Marcel Hirscher zum nächsten Sensations-Comeback im Skisport? Wie «Blick» berichtet, will Lindsey Vonn wieder Rennen bestreiten – sofern ihr Test als Vorfahrerin bei den Weltcuprennen in Beaver Creek über die Bühne geht und zugleich funktioniert. Dies habe man bei Recherchen im US-Team in Erfahrung gebracht.

Zudem bezieht sich «Blick» auf eine Aussage vom einstigen Swiss-Ski-Coach Sepp Brunner: «Ich konnte beobachten, wie Lindsey Vonn auf dem Rettenbach-Ferner in sehr ambitionierter Manier Gleitkurven trainiert.»

Die 39-jährige US-Amerikanerin beendete 2019 ihre Karriere. Zu sehr machten ihr Knieschmerzen zu schaffen. Seit diesem April hat sie ein künstliches Kniegelenk. Am vergangenen Dienstag veröffentlichte Vonn auf Instagram ein Video beim Training. «Ich liebe die Tage alleine im Fitness-Studio, die harte Arbeit, die hinter den Kulissen passiert, den Schweiss, die Extrastunden. Für nichts der Welt würde ich es tauschen.»

Die Skisaison startet Ende Oktober in Sölden. Die Speed-Rennen in Beaver Creek, an denen Vonn als Vorfahrerin starten will, finden am 14. und 15. Dezember statt.