Lindsey Vonn bricht Trainingslager in Chile ab

Lindsey Vonn greift im Olympia-Winter noch einmal voll an. Bild: Keystone

Lindsey Vonn feilt im Trainingslager in Chile an ihrer Form für den anstehenden Olympia-Winter. Die Abreise folgt aber früher als ursprünglich geplant.

10 Tage bleiben, bis die Frauen mit dem Riesenslalom in Sölden den neuen Weltcup-Winter eröffnen. Dieser bringt mit den Olympischen Spielen im Februar ein ganz grosses, und für Lindsey Vonn wohl letztes Highlight. Die 40-Jährige will noch einmal voll angreifen und holt im Sommer gar Norwegens Skilegende Aksel Lund Svindal in ihr Team.

Im gemeinsamen Trainingslager in Chile läuft zunächst alles optimal. «Es hätte nicht besser sein können. Ich fühle mich gesund, dankbar und freue mich auf das, was noch kommt», schwärmt Vonn auf Instagram. Allerdings endet die Vorbereitung in Chile einen Tag früher als geplant. Der Grund: Hund Leo.

«Leider musste ich einen Tag früher nach Hause fahren, um meinen Jungen Leo zu sehen», schreibt Vonn und erklärt: «Mein Bursche wird alt, aber er hält noch durch. Seine Kraft gibt mir Kraft.»

