Malorie Blanc fährt mit Startnummer 46 auf Rang 2 11.01.2025

Lindsey Vonn fährt in ihrer ersten Abfahrt seit sechs Jahren auf den überragenden sechsten Platz. Sie kann aber noch mehr, verrät die Amerikanerin im Interview nach dem Rennen.

Sandro Zappella Sandro Zappella

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn fährt in der Abfahrt von St. Anton auf den starken sechsten Rang. Auf das Podest fehlt ihr weniger als eine halbe Sekunde.

Die Amerikanerin zeigt sich nach dem Rennen zufrieden und erklärt, dass sie mit viel Lockerheit fahre.

Vonn will in den nächsten Rennen aber noch weiter nach vorne: Ich «kann mich noch verbessern. Mein Ziel ist es, jeden Tag noch einen Schritt zu machen.» Mehr anzeigen

Die grosse Geschichte der Abfahrt in St. Anton hat die 21-jährige Schweizerin Malorie Blanc geschrieben. In ihrem zweiten Weltcuprennen der Karriere fuhr die Walliserin mit Startnummer 46 auf Rang 2.

Ebenfalls stark in Form präsentierte sich die Rückkehrerin Lindsey Vonn, die mit der Nummer 32 den 6. Rang erreichte. Für die 40-jährige Amerikanerin war es die erste Abfahrt seit sechs Jahren. Im Dezember hatte sie im Super-G von St. Moritz Platz 14 belegt. Vonn, die in ihrer Karriere 66 Mal auf dem Abfahrtspodest stand (davon 43 Siege), deutete damit an, dass in dieser Saison auch mit ihr noch zu rechnen ist.

Nach dem Rennen erschien Vonn bei ORF zum Interview und sagte: «Das war für mich ein grosser Tag. Nach 6 Jahren die erste Abfahrt, das war echt cool. Mit der Stimmung und der Unterstützung von allen war das ein sehr emotionales Rennen für mich.»

Lindsey Vonn ist schon wieder nah dran am Podest. KEYSTONE

Vonn kann noch mehr

Der Amerikanerin war die Freude am Skifahren einmal mehr anzusehen. Im Interview bestätigte sie dann auch: «Ich habe nichts zu verlieren. Ich habe in der Karriere alles gemacht, was ich wollte. Es ist meine Chance nochmals Spass zu haben, das macht mich frei. Ich fahre locker hinunter, sicher kann ich noch besser fahren.»

Vonn fehlte am Ende weniger als eine halbe Sekunde auf Rang 3: «Ein bisschen schade, hat es heute nicht aufs Podest gereicht. Ich weiss genau, wo ich noch besser fahren kann. Ich weiss, was ich schaffen kann und kann mich noch verbessern. Mein Ziel ist es, jeden Tag noch einen Schritt zu machen.» Auf die Bemerkung, dass dies sehr gefährlich klinge für die Konkurrenz, entgegnete Vonn: «Ist es schon.»

Videos aus dem Ressort

Michelle Gisin beim Emoji-Quiz sackstark, dann kommt das Blackout: «Der ist peinlich, ich schäme mich» 13.11.2024