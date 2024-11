Lindsey Vonn ist zurück im US-Ski-Team

Keystone

Lindsey Vonn meldet sich zurück. Die Amerikanerin trainiert offenbar wieder mit dem Skiteam ihrer Nation – und hofft nun auf ein Comeback.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn kehrt in den Ski-Zirkus zurück.

Ab Freitag ist sie laut einem Medienbericht wieder offiziell Teil des US-Ski-Teams.

Am Wochenende wird Vonn in Colorado bei Trainingseinheiten mit Fokus auf Super-G und Abfahrt dabei sein. Mehr anzeigen

Nach ihrem Rücktritt 2019 könnte Lindsey Vonn bald ihr Comeback im Ski-Weltcup feiern. Wie die New York Times berichtet, wird die 40-jährige US-Amerikanerin ab Freitag wieder offiziell Teil des US-Ski-Teams sein. «Fantastisch und definitiv nicht geplant», beschreibt Vonn die Entscheidung, wieder mit dem Team zu trainieren. Sie hofft, vielleicht schon in den nächsten Wochen an Weltcup-Rennen teilzunehmen.

Am Wochenende wird Vonn in Colorado bei Trainingseinheiten mit Fokus auf Super-G und Abfahrt dabei sein. Nach eigenen Aussagen plant sie vorsichtig, um ihre Rückkehr Schritt für Schritt zu gestalten.

«Ich versuche, mir nicht zu viel zuzumuten, weil ich noch einige Hürden nehmen muss», sagte Vonn der Zeitung. Die vierfache Gesamtweltcupsiegerin möchte sich Zeit lassen, um ihre Rückkehr solide vorzubereiten.

Schnelle Genesung

Der Schritt zurück ins Team folgt auf eine überraschend schnelle Genesung: Erst vor sieben Monaten erhielt die verletzungsgeplagte Vonn ein neues rechtes Knie. Zehn Wochen später wagte sie sich wieder auf die Piste und war überrascht, dass sie schmerzfrei fahren konnte. «Ich hatte ein so breites Lächeln, dass es bis zur Rückseite meines Helmes ging», erinnert sich Vonn.

Nach intensiven privaten Trainings in Europa und Neuseeland fühlt sich die Skilegende nun bereit, wieder ins Wettkampfgeschehen einzusteigen. In ihrer bisherigen Karriere, die 2000 begann, konnte sie 82 Weltcupsiege, vier Gesamtweltcup-Titel und 16 Disziplinenwertungen gewinnen – eine beispiellose Erfolgsbilanz. Nun hofft sie, diese noch erweitern zu können.