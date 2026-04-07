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«Sehr zur Bestürzung meiner Familie, ja» Kehrt Lindsey Vonn noch einmal in den Weltcup zurück?

SDA

7.4.2026 - 21:16

Erlebt die Ski-Welt Lindsey Vonn noch einmal in Action?
Erlebt die Ski-Welt Lindsey Vonn noch einmal in Action?
Keystone

Von ihrem schweren Unfall bei den Olympischen Winterspielen muss sich Lindsey Vonn noch lange erholen. Die Tür für eine Rückkehr möchte sie nicht schliessen.

Keystone-SDA

07.04.2026, 21:16

07.04.2026, 21:45

Ski-Star Lindsey Vonn hält sich die Möglichkeit für eine Rückkehr in den Wettkampfsport trotz ihres schlimmen Sturzes bei den Olympischen Winterspielen in Norditalien weiterhin offen. Die 41-Jährige erholt sich derzeit weiter von dem verhängnisvollen Unfall im Februar in der Abfahrt von Cortina, bei dem sie sich eine schwere Knie- und Unterschenkelverletzung zugezogen hatte.

In einem Interview des Senders NBC sagte die 2019 schon einmal zurückgetretene Amerikanerin nun, sie habe viel Spass in der vergangenen Saison gehabt. «Ich habe nie einen Abschiedslauf bekommen», erklärte die Olympiasiegerin und Gewinnerin von 84 Weltcuprennen. «Das lässt die Tür ein bisschen offen. Vielleicht würde ich noch ein Rennen bestreiten, um Goodbye zu sagen, oder vielleicht werde ich wieder Rennen fahren. Es könnte Spass machen, noch einen Lauf zu bestreiten. Wir werden sehen.»

Auf die Frage, ob sie ein Comeback erwäge, antwortete die 2024 ins Renngeschehen zurückgekehrte Vonn: «Ich meine, sehr zur Bestürzung meiner Familie, ja.» Sie habe nicht ihre olympische Traumsituation gehabt und fühle sich in der Reha nun sehr isoliert.

«Ich muss raus, in der Öffentlichkeit sein und das Leben leben. Das wird mir eine andere Perspektive geben», erklärte Vonn. Jetzt gerade könne sie nicht sagen, was die Zukunft bringe, weil sie in Gedanken einfach nicht dort sein könne.

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