Nach fast sechs Jahren Pause: US-Star Lindsey Vonn startet wieder beim Alpin-Weltcup. Bild: Keystone

US-Skistar Lindsey Vonn wagt das Comeback in der A-Liga ihres Sports. Die 40-Jährige startet beim Weltcup in der Schweiz.

DPA dpa

Das Weltcup-Comeback von US-Skistar Lindsey Vonn nach fast sechs Jahren Pause ist perfekt. Die 40-Jährige wird am 21. und 22. Dezember in St. Moritz an den beiden Super-G-Rennen teilnehmen. «Das sind mal grosse Nachrichten. Sie ist zurück. St. Moritz, hier kommt sie», schrieb ihr Sponsor Red Bull auf Instagram.

Auch das US-Ski-Team bestätigte ihre Teilnahme. «Ich habe Neuigkeiten», sagte Vonn in einem Video: «Ich habe gehört, dass St. Moritz zu dieser Jahreszeit sehr schön sein soll. Es gibt nichts, was ich mehr liebe, als Skifahren.»

Zuvor will die Olympiasiegerin von 2010 an diesem Wochenende beim Weltcup in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado als Vorläuferin an den Start gehen, Trainingsfahrten in Abfahrt und Super-G absolvierte sie bereits. «Es fühlt sich so normal an, wieder im Starthaus zu stehen», sagte Vonn.

Vonn fährt mit künstlichem Kniegelenk

Die in ihrer Karriere von vielen Verletzungen geplagte Vonn fährt inzwischen mit einem künstlichen Kniegelenk. Vor ihrem Rücktritt im Februar 2019 hatte die Speed-Dominatorin unter anderem 82 Weltcups, Olympiagold 2010 und zwei WM-Titel gewonnen.

Bei ihrer Rückkehr aus der Ski-Rente hatte sie zuletzt in den Super-G-Rennen in Copper Mountain, unterhalb des Weltcup-Niveaus, die Ränge 24 und 19 geholt. In den Abfahrten zuvor war sie auf die Plätze 24 und 27 gefahren.