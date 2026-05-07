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Nach Horror-Sturz Steht Lindsey Vonn tatsächlich vor dem Sensations-Comeback?

Björn Lindroos

7.5.2026

Lindsey Vonn steht in der Kaderliste für die kommende Saison.
Lindsey Vonn steht in der Kaderliste für die kommende Saison.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Kehrt Lindsey Vonn auf die Piste zurück? Die lebende Ski-Ikone steht in der Kaderliste der US-Amerikanerinnen für die kommende Saison. Vonn selbst stellt aber klar, dass es noch ein weiter Weg bis zum Comeback wäre und glänzt derweil an der Met Gala.

Björn Lindroos

07.05.2026, 14:40

07.05.2026, 15:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn steht überraschend im neuen Kader des US-Skiverbands und hätte damit einen Startplatz für die kommende Saison.
  • Eine Rückkehr im nächsten Winter erscheint aber unrealistisch: Vonn erklärte, dass sie nach der Kreuzband-Operation noch mindestens anderthalb Jahre bis zur vollständigen Fitness brauche. 
  • Die US-Amerikanerin schliesst auch ein definitives Karriereende nicht aus. Aktuell konzentriert sie sich auf ihre Rehabilitation und zeigte sich zuletzt erstmals ohne Krücken bei der Met Gala in New York.
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Als Lindsey Vonn bei den Olympischen Spielen in Cortina schwer stürzte, litt die ganze Ski-Welt mit der US-Amerikanerin. Dass sie jemals wieder auf die Ski zurückkehren wird, schien da fast unmöglich.

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

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08.02.2026

Doch es könnte zum nächsten Sensations-Comeback kommen. Denn der US-Skiverband hat das Kader für die kommende Saison veröffentlicht. Und darauf auch den Namen von Lindsey Vonn aufgeführt. Damit würde die 41-Jährige einen Startplatz für die nächste Saison bekommen.

Erst 2027 wieder fit

Eine Rückkehr in der kommenden Saison ist aber unrealistisch. Denn kürzlich erklärte die Speed-Spezialistin gegenüber «AP»: «Sobald mein vorderes Kreuzband repariert ist, dauert es noch weitere sechs Monate. Also habe ich mindestens anderthalb Jahre vor mir, bevor ich wirklich wieder zu 100 Prozent fit sein kann, selbst wenn ich nur im Fitnessstudio trainiere.»

So wäre ein Comeback also wohl erst zur Saison 2027/28 möglich. Dann wäre Vonn 43 Jahre alt. Ein Karriereende sei nicht ausgeschlossen: «Vielleicht höre ich auf. Vielleicht werde ich nie wieder Rennen fahren, und das wäre völlig in Ordnung», so Vonn im Interview.

Ohne Krücken an der Met Gala

Aktuell hat die US-Amerikanerin aber sowieso anderes zu tun. Vergangene Woche zeigte sie sich im schicken Abendkleid an der Met Gala. Und das ganz ohne Krücken. «Es gibt einige Treppenstufen, das wird hart. Ich wusste nicht, ob ich das kann. Es wird mein erster Tag sein, an dem ich ohne Krücken versuche, zu laufen. Wenn ich es die Treppen runter schaffe, ist das ein grosser Erfolg», sagte sie vor der Gala gegenüber CNN.

Lindsey Vonn an der Met Gala.
Lindsey Vonn an der Met Gala.
IMAGO/Everett Collection

Die Fans in den sozialen Medien waren begeistert von Vonns Auftritt in New York. Nach der Veröffentlichung der Kaderliste für die kommende Saison dürfte die Freude nicht kleiner werden.

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