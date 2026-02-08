  1. Privatkunden
Schock um US-Ski-Star in der Abfahrt Lindsey Vonn stürzt schwer und wird mit Helikopter abtransportiert

Jan Arnet

8.2.2026

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

08.02.2026

So viel hat sich Lindsey Vonn vorgenommen. Tortz Kreuzbandriss wollte die US-Amerikanerin in der Olympia-Abfahrt starten und um die Medaillen kämpfen – und dann stürzt sie nach wenigen Fahrsekunden schwer.

Jan Arnet

08.02.2026, 12:28

08.02.2026, 13:25

Erst seit wenigen Sekunden ist Vonn in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo unterwegs, als sie bei einem Sprung das Gleichgewicht verliert und stürzt. Sofort ist zu hören, die wie 41-Jährige vor Schmerzen schreit. Schnell eilen Helfer und Sanitäter zu Vonn, die schliesslich mit dem Helikopter abtransportiert wird. 

Vonn hatte sich just vor den Winterspielen in Crans-Montana einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen, wagte aber dennoch einen Start. Noch am Samstag teilte die US-Amerikanerin mit, dass sie ihr letztes olympisches Rennen bestreiten wird.

«Ich weiss, dass die Chancen aufgrund meines Alters, meines fehlenden Kreuzbandes und meines Titan-Knies gegen mich stehen – aber ich weiss auch, dass ich trotzdem daran glaube», schrieb Vonn auf Instagram. Und: «Normalerweise hole ich gerade dann, wenn die Chancen am schlechtesten für mich stehen, das Beste aus mir heraus.» Es sollte ganz anders kommen.

FIS-Präsident Eliasch: «Es ist eine Tragödie»

Vonn kehrte vor einem Jahr mit einer Teilprothese im rechten Knie in den Ski-Weltcup zurück und träumte an den Olympischen Spielen von einer letzten Krönung ihrer grossen Karriere. Es endet im Albtraum. Zwar ist noch nicht klar, wie schwer sich Vonn verletzt hat. Höchstwahrscheinlich geht an diesem denkwürigen Sonntag aber eine grosse Karriere zu Ende. 

FIS-Präsident Johan Eliasch sagt gegenüber «OE24»: «Es ist eine Tragödie. Aber so ist eben der Skirennsport. Trotzdem möchte ich mich im Namen der FIS für alles bedanken, was Vonn für den Sport gemacht hat.»

Nach einem langen Unterbruch ging das Rennen weiter. Vonns Landsfrau Breezy Johnson siegte vor der Deutschen Emma Aicher und Lokalmatadorin Sofia Goggia.

Olympia-Abfahrt. Breezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia

Olympia-AbfahrtBreezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia

