Lindsey Vonn nimmt Abschied von Hündin Lucy. Instagram/lindseyvonn

Mit einem berührenden Instagram-Post hat sich Lindsey Vonn von ihrer verstorbenen Hündin Lucy verabschiedet. «Sie hat mir so viel Licht und Liebe gegeben», schreibt der US-Ski-Star.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lindsey Vonn trauert auf Instagram um ihre Hündin Lucy und teilt persönliche Worte und Erinnerungen.

Die Skirennfahrerin glaubt, dass Lucy nun mit verstorbenen Angehörigen vereint ist und sie weiterhin begleitet.

Kürzlich feierte Vonn mit Platz 2 im Super-G von Sun Valley ihren ersten Podestplatz seit der Weltcup-Rückkehr. Mehr anzeigen

Vor einer Woche feierte Lindsey Vonn beim Saisonfinale in Sun Valley ihren ersten Podestplatz seit dem Comeback. Nun wird die 40-Jährige aus einem ganz anderen Grund emotional. Nach dem letzten Saisonrennen ist ihre Hündin Lucy gestorben, teilt Vonn auf Instagram mit.

«Es wird niemals genügend Worte geben, um zu beschreiben, wie sehr ich sie liebe und mein Herz wird ohne sie nie wieder dasselbe sein. Es wird nie wieder eine andere Lucy geben», schreibt die US-Amerikanerin zu einer Bilder- und Videoauswahl mit ihrer treuen Begleiterin.

Lucy habe vor neun Jahren ihren Weg in Vonns Leben gefunden. «Vom ersten bis zum letzten Moment hat sie mir und alle, die sie kennenlernte, so viel Licht und Liebe gegeben», heisst es in dem Beitrag weiter.

«Sie ist jetzt bei meiner Mutter im Himmel»

Die Skirennfahrerin zeigt sich überzeugt, dass Lucy nun mit ihrer verstorbenen Mutter und weiteren Familienmitgliedern vereint ist: «Ich weiss, dass sie bei meiner Mutter, Bear und unserer Familie im Himmel ist. Ich stelle mir vor, wie sie alle zusammen herumrennen und keine Schmerzen mehr haben, mich immer leiten und von oben auf mich aufpassen. Zumindest muss ich das glauben, sonst wäre der Schmerz unerträglich.»

Vonn bedankt sich zudem bei den behandelnden Tierärzten für ihre Unterstützung: «Ihr habt alle alles Mögliche getan, um sie zu retten und ich werde euch ewig dankbar sein.»