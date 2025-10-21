Ski-Stars von morgen: Livio Hiltbrand, der Abfahrer mit dem Schwinger-Jubel Wer ist Livio Hiltbrand? Der 22-Jährige hat zweimal in Serie die Abfahrtswertung im Europacup gewonnen und auch im Weltcup schon gepunktet. Im Porträt stellt er sich vor und nimmt blue Sport mit in den Schwing-Keller. 21.10.2025

In den letzten beiden Wintern war Livio Hiltbrand der beste Abfahrer im Europacup. Zudem gewann er im Januar und Februar 2025 die Abfahrten in Orcieres Merlette und Crans Montana. Und selbst im Weltcup sorgte Hiltbrand schon für Aufsehen. In Gröden fuhr er im Dezember 2024 als 17. zum ersten Mal in die Weltcup-Punkte und jubelte im Zielraum mit dem Kranz-Jubel der Schwinger.

Wie es zu dieser speziellen Jubel-Geste kam, verrät Hiltbrand im Porträt bei blue Sport. Der 22-Jährige nimmt uns sogar in Interlaken mit in den Schwing-Keller und misst sich dort mit Schwing-Legende Matthias Glarner. Wie er sich dabei geschlagen hat, seht ihr im Video oben.