Loïc Meillard wird am Sonntag im Slalom in Levi dabei sein. Bild: Keystone

Loïc Meillard ist am Sonntag in Levi in Finnland beim ersten Slalom des Weltcup-Winters am Start.

SDA

Der Romand fühlt sich nach der Bandscheiben-Verletzung, die vor drei Wochen die Teilnahme am Riesenslalom in Sölden verhindert hat, wieder bereit fürs wettkampfmässige Fahren.

«Zurzeit nehme ich Tag für Tag – und am Sonntag dabei zu sein, ist schon ein Sieg für mich und zeigt, dass wir in den letzten Wochen gut gearbeitet haben», lässt Loïc Meillard via Swiss-Ski auf X ausrichten.

Loïc Meillard steht am Sonntag beim Weltcup Slalom in Levi am Start💪🏻

"Zurzeit nehme ich Tag für Tag und am Sonntag dabei zu sein ist schon ein Sieg für mich und zeigt das wir in den letzten Wochen gut gearbeitet haben", erklärt Loïc Meillard zu seiner Entscheidung. #hoppschwiiz pic.twitter.com/GQtxqSRzCi — SwissSkiTeam (@swissskiteam) November 15, 2024

Videos aus dem Ressort

Ramon Zenhäusern: «Ich wollte Pilot werden, aber war zu gross fürs Cockpit» Ramon Zenhäusern ist nicht nur zwischen den Slalomstangen geschickt. In seiner Jugend hatte er noch ganz andere Talente. 15.10.2024

Michelle Gisin beim Emoji-Quiz sackstark, dann kommt das Blackout: «Der ist peinlich, ich schäme mich» 13.11.2024

Hier stürzt sich Andri Ragettli eine Brücke hinunter Zum Staffelstart der neusten Ausgabe von «Ragettli On Tour» bewältigt Ski-Freestyler Andri Ragettli in Eglisau eine Brücke auf seine typische Art und Weise. 15.11.2024

sda