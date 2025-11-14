  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Fahre ich gut, ergibt sich der Rest» Loïc Meillard schielt als Weltmeister auf den Gesamtweltcup

SDA

14.11.2025 - 05:00

Loïc Meillard: «Die Kristallkugel kommt, wenn sie kommt»

Loïc Meillard: «Die Kristallkugel kommt, wenn sie kommt»

15.10.2025

Marco Odermatt hat in Sölden vorgelegt, in Levi könnte Loïc Meillard nachziehen. Dem Weltmeister aus Neuenburg ist zuzutrauen, dem Weltcup-Dominator im Olympia-Winter Paroli zu bieten.

Keystone-SDA

14.11.2025, 05:00

14.11.2025, 07:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der grosse Favorit auf den Gesamtweltcup ist Marco Odermatt.
  • Loïc Meillard gilt im Kampf um die grosse Kristallkugel als einer der grössten Konkurrenten Odermatts.
  • Meillard sagt: «Die grosse Kugel ist möglich, aber nichts, worauf ich mich fokussiere. Fahre ich gut, ergibt sich der Rest.»
Mehr anzeigen

Er war dreifacher Junioren-Weltmeister, ist ein Jahr älter als der einst fünffache Junioren-Weltmeister Marco Odermatt und in technischen Belangen Experten zufolge noch besser als sein Landsmann, der den Gesamtweltcup seit 2022 fest in seinen Händen hält. Doch bis auch Loïc Meillard auf der höchsten Stufe zum regelmässigen Siegfahrer geworden ist, hat es gedauert. Der erste von inzwischen sechs Siegen in den klassischen Disziplinen gelang dem heute 29-jährigen Allrounder Anfang 2023, mehr als drei Jahre nach Odermatt.

Jetzt, nach einem 2. (2023/24) und einem 3. Rang (2024/25) im Gesamtweltcup und WM-Gold 2025 im Slalom, scheint Meillard bereit für den ganz grossen Wurf. Seit dem Jahreswechsel präsentierte sich der Wahl-Walliser in Hochform. Drei seiner letzten fünf Rennen gewann er in der Vorsaison, davor holte er sich in Saalbach den WM-Titel im Slalom (und im Teamwettkampf). Zum zweiten Mal in Folge knackte er im Gesamtweltcup die Marke von 1000 Punkten. Gute Voraussetzungen, um 2025/26 noch eine Schippe draufzulegen und Richtung grosse Kristallkugel zu schielen.

Der bessere Skifahrer als Odermatt

Der grosse Favorit ist auch im Olympia-Winter 2025/26 natürlich Odermatt. Aber der ein Jahr ältere Meillard, der mit Ausnahme von vielleicht einigen Super-G ebenfalls in drei Disziplinen antritt, bringt alles mit, um es mit dem Dominator aus dem eigenen Lager aufnehmen zu können. Helmut Krug etwa, der Schweizer Riesenslalom-Trainer, sagt in der eben erschienenen autorisierten Biografie von Marco Odermatt («Meine Welt«): «Loïc und Marco sind unbestritten die besten Riesenslalomfahrer. Loïc kommt jetzt auch, aber er hätte schon früher gewinnen können – weil er einfach noch besser Ski fährt.» Odermatt selbst sagt: «Wenn ich es nüchtern betrachte, weiss ich, dass Loïc der bessere Skifahrer ist.»

Die Odermatt-Biografie ist da. Kilde: «Marco war so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen»

Die Odermatt-Biografie ist daKilde: «Marco war so betrunken, dass er versucht hat, mich zu küssen»

Der Unterschied zwischen Meillard und Odermatt ist Krug zufolge, dass Letzterer ein Wettkampf-Typ par excellence ist: «Marco war das Gewinnen gegeben, Loïc musste das Gewinnen erst lernen.» Rennfahren und Skifahren seien zwei Paar Schuhe, so Krug. Meillard brilliere durch Genauigkeit und Präzision. Odermatt fahre auch mal einen unorthodoxen, scheinbar schlampigen Schwung, sei dabei aber hundertprozentig effizient.

Nummer 1 im Slalom

Das Gewinnen hat Meillard inzwischen gelernt. Zwar hatte er im letzten Winter im Kampf um die Slalom-Kristallkugel knapp das Nachsehen gegen Henrik Kristoffersen. Das für die Nummernvergabe relevante WCSL-Ranking, so etwas wie die Weltrangliste, in die auch die Ergebnisse der Grossanlässe einfliessen, führt Meillard im Slalom aber wie Odermatt in den übrigen Kerndisziplinen und Camille Rast im Slalom der Frauen an. Es wäre also keine Überraschung, würde Meillard am Sonntag als erster Schweizer in Levi triumphieren.

Beim Saisonauftakt in Sölden – 2024 hatte er kurzfristig Forfait erklären müssen, davor waren ein 5. und ein 7. Platz die einzigen Top-10-Resultate im Riesenslalom auf dem Rettenbach-Gletscher – tat sich Meillard vor drei Wochen fast schon traditionell noch schwer. Rang 14 und vor allem die Gewissheit, dass der chronisch lädierte Rücken weniger Probleme macht als zum gleichen Zeitpunkt vor einem Jahr, stimmen aber zuversichtlich.

«Ich habe schon ein paar Mal gesagt, dass ich den Gesamtweltcup gerne einmal gewinnen möchte. Die grosse Kugel ist möglich, aber nichts, worauf ich mich fokussiere. Fahre ich gut, ergibt sich der Rest», sagt Meillard. Für einen stillen Arbeiter wie ihn, der keine grossen Töne spuckt, fast schon eine Kampfansage.

Das könnte dich auch interessieren

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

Daniel Yule: «Ich bin immer noch nicht der Trainingsweltmeister»﻿

12.11.2025

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Neue Odermatt-Biografie liefert Aufschlüsse über dessen Erfolg

Mit 28 Jahren steht Marco Odermatt mitten in seiner glorreichen Karriere als Skirennfahrer. Schon heute erscheint eine autorisierte Biografie über ihn. Der kartonierte Einband «Meine Welt» gewährt auf 300 Seiten spannende Einblicke in sein Leben.

11.11.2025

Meistgelesen

Horror-Crash auf deutscher Landstrasse – Schwestern (16, 19) sterben
Das wissen wir über Trumps Beziehung zu Epstein
Kommt IV-Rentnerin doch noch zu ihren 20'000 Franken?
Ronaldo brennen die Sicherungen durch – Portugal verpasst vorzeitige WM-Quali
Thomas Gottschalk irritiert bei Bambi-Preisverleihung

Videos aus dem Ressort

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

14.11.2025

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

An der Seite von Jean-Paul Brigger erzählt der Walliser von seinem verrückten Karriereweg, warum er Bundesliga-Spieler im Schnee übernachten liess und ob er sich einen Job in der Schweiz vorstellen könnte.

13.11.2025

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Das Tennisjahr 2025 neigt sich dem Ende zu und Experte Heinz Günthardt analysiert, wie es um das Schweizer Tennis steht.

12.11.2025

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

11.11.2025

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

13.11.2025

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Hier erzielt Kevin Fiala seinen 9. Saisontreffer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Martin Schmidt: Vom Automech zum Bundesliga-Trainer

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Ein Schweizer Tennisjahr unter den Erwartungen? Heinz Günthardt zieht Bilanz

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Skicross-Olympiasieger Ryan Regez: «Der Druck vor vier Jahren war zermürbend»

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Akanji gibt am Zukunftstag Tipps an die Kinder

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Ski-Stars top vorbereitet. Rast und Holdener wollen im ersten Slalom der Saison wieder ganz nach oben

Ski-Stars top vorbereitetRast und Holdener wollen im ersten Slalom der Saison wieder ganz nach oben

Kampfansage aus Österreich. Hermann Maier: «Odermatt war letztes Jahr auch schon schlagbar»

Kampfansage aus ÖsterreichHermann Maier: «Odermatt war letztes Jahr auch schon schlagbar»

«Dann gab es Knatsch». Höfl-Riesch verrät: So kam es zum Bruch mit Lindsey Vonn

«Dann gab es Knatsch»Höfl-Riesch verrät: So kam es zum Bruch mit Lindsey Vonn

Weiterhin erfolgshungrig. «Die Leidenschaft eines kleinen Jungen, der einfach sehr gerne Ski fährt»

Weiterhin erfolgshungrig«Die Leidenschaft eines kleinen Jungen, der einfach sehr gerne Ski fährt»

Ski-Star von Virus ausgebremst. Marcel Hirscher muss sein Comeback verschieben

Ski-Star von Virus ausgebremstMarcel Hirscher muss sein Comeback verschieben