Loïc Meillard scheidet in Kranjska Gora im 1. Lauf aus. KEYSTONE

Olympiasieger Loïc Meillard scheidet im Slalom von Kranjska Gora bereits nach 31 Fahrsekunden aus. Woran es gelegen hat, weiss der 29-Jährige –und sucht im Zielbereich keine Ausreden.

So hat sich Meillard seinen ersten Auftritt als Slalom-Olympiasieger bestimmt nicht vorgestellt. Nach einem guten Start fährt der 29-Jährige mit zwei Zehntel Vorsprung auf den Führenden in den Steilhang. Da gerät er früh in Rücklage und kann sich nach wenigen Toren nicht mehr retten.

«Ich war etwas spät von der Linie, zu viel Druck nach dem Tor und schon ist man zu fest nach hinten», erklärt Meillard seinen Ausfall im Interview bei SRF. Bis dahin hatte der Olympiasieger ein gutes Gefühl: «Ich habe gemerkt, dass es vorwärts geht. Ich habe probiert, zu attackieren und nicht zu viel zu überlegen.»

«Das tut weh»

Dieses Risiko sei ihm dann auch zum Verhängnis geworden. Er habe versucht, zu fest zu pushen und so sei er vom Rhythmus her immer leicht zu spät gewesen. «Da wissen wir, wir dürfen keine Fehler machen.»

Aus Kranjska Gora reist Meillard dank dem 2. Platz im Riesenslalom am Samstag dennoch mit positiven Gefühlen ab. Vom Rennen am Sonntag kann er nichts Positives mitnehmen: «In dieser Saison habe ich im Slalom gute Kurven gezeigt, es gab aber zu viele Fehler und zu viele Ausfälle – das tut weh.»

In Slowenien war es bereits der vierte Ausfall in dieser Slalom-Saison. Beim Weltcup-Finale in Lillehammer am 25. März hat der Olympiasieger von Milano Cortina die Möglichkeit, seine Saison mit einem Erfolgserlebnis abzuschliessen.