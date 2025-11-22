  1. Privatkunden
Drei Rennen zum Vergessen Loïc Meillard muss die nächste «Katastrophe» verdauen

Patrick Lämmle

22.11.2025

Loïc Meillard scheidet in Gurgl im 2. Lauf aus.
Loïc Meillard scheidet in Gurgl im 2. Lauf aus.
Keystone

Loïc Meillard muss in der noch jungen Saison eine weitere Enttäuschung wegstecken. In Gurgl scheidet er im 2. Lauf aus. Das Unheil nimmt aber schon im 1. Durchgang seinen Lauf.

Patrick Lämmle

22.11.2025, 16:08

22.11.2025, 16:32

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Loïc Meillard scheidet in Gurgl im Slalom aus. Bereits in den ersten beiden Rennen der Saison bleibt er unter seinen Erwartungen.
  • Tanguy Nef verpasst den ersten Podestplatz seiner Karriere nur knapp. Er fällt im 2. Lauf von Platz 2 auf 5 zurück, ist aber dennoch sehr zufrieden.
  • Zufrieden gibt sich auch Daniel Yule, der im 2. Lauf acht Plätze gutmacht.
Mehr anzeigen

14. beim Saisonauftakt in Sölden (Riesenslalom) und 14. im Levi-Slalom: Meillard wollte in Gurgl zeigen, dass er es besser kann. Denn Meillard will in dieser Saison im Kampf um den Gesamtweltcup ein Wörtchen mitreden. Um realistische Chancen zu haben, muss er dafür auch im Slalom ordentlich Punkte sammeln. In Gurgl geht er aber komplett leer aus.

Den 1. Lauf beendet der 29-Jährige mit 1.08 Sekunden Rückstand auf Platz 20. Im SRF-Interview spricht er danach von einer «Katastrophe». Doch im 2. Lauf wird es nicht besser, Meillard fädelt ein und scheidet aus. «Es tut einfach weh und ist schade, dass es so gelaufen ist.» Er brauche sicher ein paar Stunden, um das zu verdauen. Danach gelte aber: «So schnell wie möglich abhacken und auf Amerika fokussieren».

Nef und Yule sind zufrieden

Tanguy Nef war nach dem 1. Lauf Zweiter und hoffte auf den ersten Podestplatz seiner Karriere. Daraus wird nichts, Nef wird Fünfter. Wer nun vermutet, der Genfer sei niedergeschlagen, der sieht sich getäuscht. «Voll zufrieden» sei er, meint Nef und sagt: «Heute war nicht der Tag für das Podest.» Der erste Lauf sei «sehr, sehr gut» gewesen, im zweiten hätte er noch mehr angreifen können. Selber schafft es Nef nicht aufs Podest, aber mit dem Franzosen Paco Rassat und dem Belgier Armand Marchant schaffen es «zwei gute Freunde» von ihm auf die Plätze 1 und 2. «Ich freue mich sehr für sie», so der 29-Jährige.

Slalom im Ticker. Nef kann Podestplatz nicht verteidigen ++ Meillard scheidet aus ++ Yule macht Plätze gut

Slalom im TickerNef kann Podestplatz nicht verteidigen ++ Meillard scheidet aus ++ Yule macht Plätze gut

Zufrieden ist nach dem Rennen auch Daniel Yule, der im 2. Lauf einen Sprung von Platz 19 auf 11 macht. «Das Resultat ist sehr positiv», meint Yule und erklärt: «Es waren zu viele Fehler dabei, aber der Grundspeed war da. Es hatte einige gute Passagen und auf solche zwei Läufe kann ich wirklich aufbauen.» Mit 0.84 Sekunden Rückstand hat Yule im 2. Durchgang die neuntbeste Laufzeit aufgestellt, im ersten Lauf bedeuteten 0.99 Sekunden Rückstand Zwischenrang 19. Yule meint: «Mit einem Tag wie heute kann ich auch etwas Selbstvertrauen tanken.»

