Lucas Braathens Tag zum Vergessen: «Wir haben ein Rentier erwischt»

Patrick Lämmle

26.10.2025

Lucas Pinheiro Braathen scheidet nach 44 Sekunden aus.
Lucas Pinheiro Braathen scheidet nach 44 Sekunden aus.
Keystone

Lucas Pinheiro Braathen verpasst beim Saison-Auftakt ein Tor und scheidet im 1. Lauf aus. Den ersten Schock erlebt der Brasilianer aber schon vor dem Rennen.

Patrick Lämmle

26.10.2025, 13:31

26.10.2025, 13:46

Braathen, der den ersten Sieg für Brasilien anpeilt, erlebt einen Sonntag zum Vergessen. Nicht nur, weil er im Rennen bereits nach 44 Sekunden ausscheidet. Bereits bei der Anfahrt ereignet sich ein Unheil. Das Auto, mit dem er unterwegs ist, kollidiert mit einem Wildtier.

Im ORF-Interview erklärt Braathen noch vor dem Rennen: «Wir haben ein Rentier erwischt.» Die Situation sei nicht schön gewesen. «Wir waren auf dem Weg hierher, als wir es erwischt haben. Das war dramatisch und ich weiss nicht, was ich sagen soll.»

Riesenslalom in Sölden. Odermatt gewinnt vor Schwarz – Tumler, Meillard und Aerni fallen zurück

Riesenslalom in SöldenOdermatt gewinnt vor Schwarz – Tumler, Meillard und Aerni fallen zurück

Schliesslich meint der Wahl-Brasilianer: «Ich muss mich jetzt aber auf das Rennen fokussieren. Das war sicher ein dramatischer Start in den Tag, aber Skifahren ist eben auch dramatisch.»

Mit dem Fokussieren will es dann beim 25-Jährigen aber nicht so richtig klappen. Nach der gestörten Vorbereitung ist dies von aussen betrachtet aber nicht ganz so verwunderlich. Um ein Rentier dürfte es sich allerdings nicht gehandelt haben, viel wahrscheinlicher kollidierte Braathens Auto mit einem Reh. Doch dies nur ein Detail am Rande.

