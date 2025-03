Macht Brignone im Riesenslalom einen auf Gut-Behrami?

Federica Brignone (Mitte) will Alice Robinson (rechts) die Kugel im Riesenslalom noch wegschnappen. Hier posieren die beiden gemeinsam mit Lara Gut-Behrami (links) nach dem Riesenslalom in Sestriere. IMAGO/LaPresse

Am Dienstagabend findet in Sun Valley der letzte Riesenslalom der Weltcup-Saison statt. Zwei Fahrerinnen machen dabei die kleine Kristallkugel unter sich aus.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Beim Weltcup-Finale in Sun Valley steht bei den Frauen die Entscheidung im Riesenslalom an.

Zwei Fahrerinnen kommen für die kleine Kristallkugel noch infrage: Alice Robinson (520 Punkte) und Federica Brignone (500 Punkte).

Zwei Tage nachdem Gut-Behrami Brignone im letzten Rennen vom Super-G-Thron stiess, will Brignone mit Robinson dasselbe tun. Mehr anzeigen

Im Kampf um die kleinen Kristallkugeln steht beim Weltcup-Finale in Sun Valley die nächste Entscheidung an.

Der Kugel-Fight in den Abfahrten wurde wegen der Absagen ohne Rennen entschieden. Marco Odermatt und Federica Brignone siegten. Beim Super-G der Herren stand Odermatt bereits vor dem letzten Rennen als Sieger der Disziplinenwertung fest. Das erste Mal Nervenkitzel gab es ab Sonntagabend beim Super-G der Frauen.

Brignone kann sich nur selbst schlagen

Lara Gut-Behrami zauberte eine Fabel-Zeit in den nordamerikanischen Schnee und sicherte sich die sechste Kugel in jener Disziplin. Die Leidtragende der Gut-Behrami-Show: Brignone. Die Tessinerin stiess die Italienerin beim letzten Rennen noch vom Leaderthron.

Nun könnte die im Super-G geschlagene Brignone zurückschlagen und dasselbe mit Alice Robinson tun. Die Italienerin liegt ein Rennen vor Schluss 20 Punkte hinter der Neuseeländerin. Will heissen: Ein Riesen-Sieg Brignones reicht auch für den –zumindest geteilten – Sieg in der Disziplinenwertung.

Und wie man Riesenslaloms gewinnt, weiss Brignone. Fünf von acht Rennen hat sie in diesem Winter gewonnen. Bei den anderen drei schied sie aus, darum liegt sie mit 500 Punkten auch auf Rang 2 hinter Alice Robinson mit 520 Punkten.

Robinson geht als Führende ins Rennen

Wie Brignone hat es auch Robinson faustdick hinter den Ohren. Sie schied in einem Rennen aus, beendete die restlichen Wettkämpfe aber immer in den Top 3. Der Showdown im Riesenslalom verspricht also Spannung.

Die Schweizerinnen haben im Kampf um die Riesenslalom-Kugel nichts mehr auszurichten. Beste Schweizerin ist Gut-Behrami mit 278 Punkten (Rang 7), gefolgt von Camille Rast mit 244 Punkten (Rang 10).

blue Sport tickert das Rennen live. Der Startschuss zum 1. Lauf fällt um 16:30 Uhr.

Ski-Star Federica Brignone: «Vor dem Start schlage ich alle» Federica Brignone ist einer der grossen Stars im Ski-Zirkus. Im Porträt bei blue Sport verrät sie jedoch, dass sie ein unsicherer Mensch sei und zu wenig an sich selbst glaube. 28.01.2025

Camille Rast: «Ich bin ein Mix zwischen crazy und relaxt» Technik-Spezialistin Camille Rast stellt sich den nicht so ganz gewöhnlichen Fragen unserer blue Sport-Redaktion. 08.11.2024