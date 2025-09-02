Peter Barandun soll neuer Swiss-Ski-Präsident werden. KEYSTONE

Swiss-Ski richtet seine Führung neu aus: Nach dem Rücktritt von Urs Lehmann soll Peter Barandun künftig allein an der Spitze des Verbandes stehen. Die Delegierten entscheiden im Oktober über die neue Struktur.

Swiss-Ski schlägt Peter Barandun als alleinigen Präsidenten vor.

Urs Lehmann tritt nach 19 Jahren zurück und übernimmt den CEO-Posten beim Weltverband FIS.

Eine zusätzliche Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident soll das Präsidium ergänzen. Mehr anzeigen

Der Schweizer Ski-Verband stellt sich neu auf. Das Präsidium von Swiss-Ski hat beschlossen, Peter Barandun als alleinigen Präsidenten vorzuschlagen. Damit endet das erst 2024 eingeführte Modell mit zwei Co-Präsidenten.

Urs Lehmann, der seit 2006 im Präsidium sitzt, scheidet Mitte September aus. Er übernimmt Ende des Monats das Amt des CEO beim Internationalen Ski- und Snowboard-Verband FIS.

Peter Barandun ist seit 2012 Teil der Verbandsführung. Zunächst amtete er als Vizepräsident, seit 2024 teilte er sich das Präsidentenamt mit Lehmann. Nun soll er alleiniger Präsident werden. Der 60-Jährige ist CEO und Verwaltungsratspräsident von Electrolux Schweiz.

Entscheid fällt Ende Oktober

«Ich freue mich darauf, die gemeinsame Reise in veränderter Konstellation fortzusetzen», erklärte Barandun. Man sei überzeugt, den Delegierten im Oktober eine geeignete Persönlichkeit für das Präsidium vorzuschlagen. Vorschläge von Clubs und Regionalverbänden können bis Ende September eingereicht werden.

Die Umstellung bringt eine breitere Verteilung der Verantwortung. Statt zwei Präsidenten und zwei Vizepräsident*innen soll es künftig einen Präsidenten und drei Stellvertreter geben. «Ganz im Gegenteil zu einer Machtkonzentration bedeutet das mehr geteilte Verantwortung», betonte Barandun. Bereits die Wahl von Tamara Wolf zur Vizepräsidentin des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038 sei ein Beispiel dafür, wie Aufgaben verteilt würden.

Die Entscheidung fällt an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung am 22. Oktober in Aarau.

