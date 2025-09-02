  1. Privatkunden
Nach Lehmann-Abgang Machtwechsel bei Swiss-Ski – er soll neuer Präsident werden

Sven Ziegler

2.9.2025

Peter Barandun soll neuer Swiss-Ski-Präsident werden. 
Peter Barandun soll neuer Swiss-Ski-Präsident werden. 
KEYSTONE

Swiss-Ski richtet seine Führung neu aus: Nach dem Rücktritt von Urs Lehmann soll Peter Barandun künftig allein an der Spitze des Verbandes stehen. Die Delegierten entscheiden im Oktober über die neue Struktur.

Sven Ziegler

02.09.2025, 11:11

02.09.2025, 11:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Swiss-Ski schlägt Peter Barandun als alleinigen Präsidenten vor.
  • Urs Lehmann tritt nach 19 Jahren zurück und übernimmt den CEO-Posten beim Weltverband FIS.
  • Eine zusätzliche Vizepräsidentin oder ein Vizepräsident soll das Präsidium ergänzen.
Mehr anzeigen

Der Schweizer Ski-Verband stellt sich neu auf. Das Präsidium von Swiss-Ski hat beschlossen, Peter Barandun als alleinigen Präsidenten vorzuschlagen. Damit endet das erst 2024 eingeführte Modell mit zwei Co-Präsidenten.

Urs Lehmann, der seit 2006 im Präsidium sitzt, scheidet Mitte September aus. Er übernimmt Ende des Monats das Amt des CEO beim Internationalen Ski- und Snowboard-Verband FIS.

Peter Barandun ist seit 2012 Teil der Verbandsführung. Zunächst amtete er als Vizepräsident, seit 2024 teilte er sich das Präsidentenamt mit Lehmann. Nun soll er alleiniger Präsident werden. Der 60-Jährige ist CEO und Verwaltungsratspräsident von Electrolux Schweiz.

Entscheid fällt Ende Oktober

«Ich freue mich darauf, die gemeinsame Reise in veränderter Konstellation fortzusetzen», erklärte Barandun. Man sei überzeugt, den Delegierten im Oktober eine geeignete Persönlichkeit für das Präsidium vorzuschlagen. Vorschläge von Clubs und Regionalverbänden können bis Ende September eingereicht werden.

Die Umstellung bringt eine breitere Verteilung der Verantwortung. Statt zwei Präsidenten und zwei Vizepräsident*innen soll es künftig einen Präsidenten und drei Stellvertreter geben. «Ganz im Gegenteil zu einer Machtkonzentration bedeutet das mehr geteilte Verantwortung», betonte Barandun. Bereits die Wahl von Tamara Wolf zur Vizepräsidentin des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038 sei ein Beispiel dafür, wie Aufgaben verteilt würden.

Die Entscheidung fällt an einer ausserordentlichen Delegiertenversammlung am 22. Oktober in Aarau.

Videos aus dem Ressort

Gut-Behrami: «Ob sich mein Leben so stark verändert, das weiss ich noch nicht.﻿

Gut-Behrami: «Ob sich mein Leben so stark verändert, das weiss ich noch nicht.﻿

10.07.2025

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Ski-Talent Hächler über Mountainbike-Unfall: «Kann mich nicht an Sturz erinnern»

Im Juni ist Lenz Hächler beim Mountainbiken schwer gestürzt, zog sich eine Hirnerschütterung und Rippenbrüche zu. Jetzt ist es das Schweizer Ski-Talent wieder fit. «Ich kann schon wieder Vollgas trainieren», sagt Hächler zu blue Sport.

30.07.2025

Mehr Ski-News

Kein Olympia 2026. Sarrazin nach Horror-Sturz: «Führe ein normales Leben, das ist ein Wunder»

Kein Olympia 2026Sarrazin nach Horror-Sturz: «Führe ein normales Leben, das ist ein Wunder»

«Es ist frustrierend». Kildes Comeback-Plan steht – aber die Schulter macht weiter Probleme

«Es ist frustrierend»Kildes Comeback-Plan steht – aber die Schulter macht weiter Probleme

«Erich war wie Familie für mich». Ski-Star Lindsey Vonn trauert um ihren ersten Trainer

«Erich war wie Familie für mich»Ski-Star Lindsey Vonn trauert um ihren ersten Trainer

