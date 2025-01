Malorie Blanc: «Ich weiss nicht, wieso es geklappt hat»

Malorie Blanc fährt mit Startnummer 46 auf Rang 2 11.01.2025

Malorie Blanc überrascht mit der Startnummer 46 alle und fährt in ihrer ersten Weltcup-Abfahrt auf Platz 2. Im Interview nach dem Rennen zeigt sie sich völlig überwältigt und weiss nicht genau, warum sie so schnell war.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Malorie Blanc fährt in der Abfahrt von St. Anton auf den überragenden zweiten Rang.

Der 21-jährigen Schweizerin fehlen nur sieben Hundertstel auf Siegerin Federica Brignone.

Im Interview nach dem Rennen sagt Blanc: «Es ist schwierig zu erklären, ich denke, ich habe alles richtig gemacht.» Mehr anzeigen

Die Schweizerin Malorie Blanc sorgt bei der Abfahrt in St. Anton für die grosse Überraschung. Die 21-Jährige fährt mit Startnummer 46 noch auf Rang 2. Die Walliserin fuhr so stark, dass sogar die führende Federica Brignone noch um den ersten Abfahrts-Sieg ihrer Karriere zittern musste.

Im Ziel lag Blanc dann bloss sieben Hundertstel hinter der Italienerin. Damit verpasste Blanc zwar den Sieg, holte sich in ihrem erst zweiten Weltcup-Rennen aber den ersten Podestplatz. Im ersten Weltcuprennen, dem Super-G im Dezember in St. Moritz, schied Blanc noch aus.

Ihr Ergebnis erinnert ein bisschen an Lara Gut-Behrami, die 2008 in St. Moritz bei ihrer Abfahrtspremiere im Weltcup (mit Startnummer 32) als Dritte ebenfalls sogleich aufs Podest fuhr.

Im SRF-Interview nach dem Rennen zeigte sich Blanc dann überwältigt: «Es ist schwierig, Wörter zu finden. Ich habe nicht so wirklich verstanden, was passiert ist. Ich habe am Start probiert, mir nicht zu viele Gedanken zu machen.»

Kreuzbandriss vor einem Jahr

Die Junioren-Weltmeisterin im Super-G vom letzten Winter, erklärte, wie sie das Rennen heute anging: «Ich wollte einfach gut Skifahren – mit Lockerheit und Spass.» Wie sie so schnell sein konnte, dafür fehlt ihr selbst die Erklärung: «Ich weiss nicht, wieso das geklappt hat, es ist unglaublich. Ich geniesse es momentan voll.»

Dass Blanc mit der Strecke zurechtkommt, das zeigte sich bereits im einzigen Training, welches in St. Anton am Donnerstag bestritten wurde – da klassierte sich Blanc bereits auf dem vierten Rang. Das heisse allerdings wenig, so Blanc: «Es ist heute ein neuer Tag, neue Bedingungen. Ich habe einfach probiert, mein bestes Skizufahren zu zeigen und es hat gereicht.»

Besonders beeindruckend ist der Erfolg von Blanc mit dem Hintergrund ihrer Verletzung. Im Januar 2024 zog sich die 21-Jährige einen Kreuzbandriss zu. Nun ist sie bereits zurück: Es ist schwierig zu erklären, ich denke, ich habe alles richtig gemacht. Ein spezieller Dank geht auch an den Staff: «Danke an alle, die mich unterstützt haben. Weil das für mich so wichtig ist. Und jetzt bin ich da. Ich bin diesen Leuten so dankbar.»

